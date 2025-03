A Santa Maria degli Angeli inaugurato uno spazio ricreativo per i giovani

Inaugurato a Santa Maria degli Angeli lo spazio ‘Onde Giovani, un nuovo centro di aggregazione dedicato ai giovani, alle loro passioni e interessi; nato su iniziativa della Zona Sociale 3, della quale fanno parte i comuni di Assisi (capofila), Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica e gestito dalla Cooperativa Sociale Asad, in collaborazione con Cooperativa Borgorete, Fondazione Exodus e Centro Internazionale per la pace fra i popoli.

L’evento si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 27 marzo alla presenza di numerosi studenti delle scuole del territorio, con l’istituto Alberghiero che ha predisposto il buffet, delle istituzioni politiche e sanitarie. Nel corso del pomeriggio ha portato il suo saluto (in collegamento) anche Pablo Miguel Lombroni Capalbo, in arte Shablo, che ha trascorso la sua adolescenza in Umbria e più precisamente a Perugia dove ha frequentato gli istituti scolastici del territorio. L’intervento di Shablo, è stato molto apprezzato dai giovani presenti quale utile stimolo in vista di obiettivi futuri.

“Questo è uno spazio dove i giovani potranno incontrarsi, socializzare, confrontarsi, discutere tra pari ma anche con gli educatori. Un luogo – racconta la presidente della cooperativa Asad Liana Cicchi – nel quale vogliamo promuovere il benessere e lo sviluppo dei giovani. Compiti che non spettano solo alla scuola o alla famiglia ma anche alla comunità e noi vogliamo essere co-protagonisti in questi percorsi di crescita”.

“Per il territorio dell’assisano è un momento importantissimo perché i ragazzi non avevano uno spazio come questo. Frutto della collaborazione di diversi soggetti che hanno dato vita a qualcosa di importante che ricordasse a tutta la cittadinanza che strumenti per socializzare e crescere esistono. Questo spero sia un primo passo che io definisco coraggioso perché tutte le cose che iniziano devono poi essere mantenute e la promessa che ci facciamo – dice il Direttore Usl Umbria 1 dell’assisano dottoressa Ilaria Vescarelli – è quella di continuare a costruire percorsi, ponti tra noi, i ragazzi e la società”.

“Abbiamo distribuito un questionario tra gli studenti delle scuole superiori del nostro territorio per capire come trascorrono il tempo libero – racconta l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Assisi Paolo Mirti – e per capire cosa principalmente mancava: in molti hanno risposto ‘un luogo di aggregazione’. Quello che nasce oggi è un segno piccolo, perché aperto solo due giorni alla settimana, ma importante per dire ‘ripensiamo alle città a cominciare dalle esigenze dei nostri ragazzi”.

L’assessore alle politiche giovanili del comune di Bastia Umbra Ermanno Cormanni auspica che l’iniziativa funzioni in quanto anche all’interno del suo comune stanno lavorando ad una forma di aggregazione destinata proprio ai giovani, un forum.

“In questo momento in cui c’è un ripiegamento su sé stessi avere uno spazio dove i giovani possano ritrovarsi – spiega l’assessore ai servizi sociali del comune di Cannara Silvana Pantaleoni – scambiarsi idee credo sia la cosa migliore. E’ anche un tentativo, un momento di sganciarsi da quello che io considero un po’ il loro nemico peggiore, il telefono”.

“Questo è uno spazio che abbiamo fortemente voluto insieme a tutta la zona sociale tre, un punto di incontro – dice il consigliere con delega alle politiche sociali del comune di Valfabbrica Silvia Cozzali – fatto di vita vera condivisa”.