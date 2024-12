Al Teatro Lyrick di Assisi arrivano i creatori dell’irreale, il 13 e il 14 dicembre

Les Farfadais, “i creatori dell’irreale”, una delle più straordinarie compagnie di nouveau cirque al mondo, tornano in Italia dopo una tournée che ha portato il loro spettacolo in tutta Europa, con il “tutto esaurito” ovunque, e approdano al Teatro Lyrick di Assisi venerdì 13 e sabato 14 dicembre alle 21.15 nell’ambito della stagione “Edizione straordinaria”, organizzata da Associazione culturale ZonaFranca, con la direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi,

In scena “Éveil“, uno spettacolo poetico, innovativo, immersivo fatto di creature fantastiche, atmosfere oniriche e personaggi indimenticabili. La storia di un incontro tra creature diverse provenienti da mondi lontani: dapprima prevale la diffidenza, ostilità. Poi attraverso percorso di conoscenza, si giunge ad un finale di armonia. Una favola ricca di azione e acrobazie mozzafiato, divertente e toccante.

Les Farfadais, diretta da Alexandre Haffner, è una delle compagnie di spettacolo acrobatico più apprezzate al mondo. Nel corso dei suoi 25 anni di storia ha eseguito performance ardite e ha alternato a eventi insoliti e spesso d’avanguardia, spettacoli dal taglio più tradizionale. Tra i grandi che hanno collaborato con la Compagnia: Tag Heuer, Riva Yacht, Audemars Piguet, L’Oreal, YSL, Louis Vuitton, Mercedes, Galeries Lafayette, Pierre Cardin e Jean Paul Gaultier. Hanno diviso inoltre il palco con Kilye Minogue, Alicia Keys, Wycleff Jean e Johnny Hallyday.

