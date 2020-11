“Ambiente sano, ambiente sacro”: web forum sull’economia sociale

ASSISI – La 5 °edizione di “AMBIENTE SANO AMBIENTE SACRO” dal tema “Economia sociale: il profitto quale strumento dell’etica solidale, sostenibile ed inclusiva” si terrà con un web forum su piattaforma Zoom (accesso ai primi 100 partecipanti). Appuntamento domenica 29 novembre 2020 alle ore 17.

Il link per accedere: zoom.us/j/95921199694?pwd=T1Rpa3E4QjdNdWt2Sms0cnNBTVNCUT09

Dialogo come crescita

Il dialogo strumento di confronto e crescita tra persone diverse mosse dalla continua curiosità dell’Uomo di elevare la propria conoscenza e consapevolezza. Questo è il mood di “ambiente sano ambiente sacro” giunto alla sua 5 edizione nell’approfondimento tematico dell’economia sociale strumento essenziale per sostenere i profondi cambiamenti sia dell’individuo singolo che nelle dinamiche più complesse in cui è inserito. La partecipazione al Forum rappresenta un momento di incontro seppur virtuale per continuare il confronto nonostante le difficoltà poste dal Covid 19 che può ostacolare e modificare il quotidiano stile di vita ma non anche la ricerca del Sapere.

Promotori

L’incontro è promosso ed organizzato da Katia Ciancabilla titolare dello Studio Ciancabilla Compliance e Export management. Nel corso degli anni Katia Ciancabilla ha sviluppato una serie di relazioni professionali e personali nel settore di approfondimenti geopolitici legati in particolare all’area del mediterraneo con una personale conoscenza dell’Egitto. La sua esperienza sul campo ha fatto comprendere quanto sia importante, all’interno di ogni rapporto commerciale che si sviluppa con partner stranieri, iniziare dapprima forme di dialogo che portino alla conoscenza e consapevolezza del partner straniero sia sul profilo umano, sociologico e poi anche economico. Da qui la nascita di Investinculturae settore dello studio che promuove iniziative culturali di approfondimento tematico per la sensibilizzazione della conoscenza, crescita nelle competenze e per il miglioramento dei rapporti professionali ed individuali.

Collaborazioni

Il forum è in collaborazione con Assisi Suono Sacro e con il suo presidente Andrea Ceccomori. Collaborazione anche con Integra srl management professionals & outsourcing per il supporto tecnico del collegamento su piattaforma digitale Zoom e quella consolidata con lo Studio Viceversa per la promozione e supporto tecnico e grafico nelle iniziative promosse da Studio Ciancabilla e Assisi Suono Sacro.

Relatori e interventi

Un ringraziamento particolare, da parte degli organizzatori, va a tutti i relatori che hanno aderito alla iniziativa e ad ogni loro intervento “che rappresenta materiale prezioso per comprendere come percorrere la via del cambiamento”.

GIANFRANCO COSTA – “La ridistribuzione economica nell’inclusività”: fondatore del Centro Pace di Assisi vanta una lunga esperienza sul volontariato con azioni nazionali ed internazionali. Fondatore dei cavalieri del millennio per la pace donne e uomini che hanno al nobiltà di diffondere con impegno quotidiano azioni volte a sconfiggere povertà fame e guerre.

SHAYKH YAHYA SERGIO YAHE PALLAVACINI – “Economia spirituale, finanziaria e sociale nell’Islam”. Cittadino italiano nato musulmano presidente di COREIS comunità religiosa islamica italiana, imam della moschea al-wahid di Milano dal 2006 è consigliere del ministero dell’interno nella consulta per l’islam italiano e presidente del consiglio ISESCO per l’educazione e la cultura in occidente. Autore di numerosi libri ultimo i 5 pilastri dell’islam edito da Paoline editore.

Padre PIETRO MARANESI – “San Francesco ed il Principio della Restituzione”. Ddocente di dogmatica presso l’istituto superiore di scienze religiose di Assisi e di studi francescani presso l’istituto teologico di Assisi e all’Antonianum di Roma. Autore di numerosi libri ultimo Francesco e il lupo strategie politiche per una società inclusiva edito Aboca.

Prof. CRISTIANO CIAPPEI – “Saggio di interesse ed economia sociale nel cattolicesimo”. Ordinario di Strategie e valore d’impresa presso la facoltà di economia di Firenze. Autore di numerose pubblicazioni e fondatore del laboratorio di etica di impresa realizzato per anniversario del 20° anno seminari su “le luci delle religioni per una global business ethics”.

FABIO MACCARELLI – “Codice etico fondamento dell’azione societaria. Risultati e prospettive”. Presidente dell’Associazione Italiana Cultura qualità AICQ CI con sede a Roma e Fondatore e presidente della società Integra srl management professionals & outsourcing, docente a contratto nel Master Ingegneria della Sicurezza dipartimento di ingegneria dell’università di Perugia. Numerose pubblicazioni su riviste specialistiche in materia di compliance e gestione aziendale.

SIMONE CASAGRANDE PROIETTI “Economy of Francesco: narrazione dell’esperienza villaggio agricoltura e giustizia”. Fondatore e presidente dell’associazione Canapamo e socio fondatore della start up dell’Officina Bioamat che è stata selezionata fra le numerose start up nella recente edizione di Economy of Francesco.