Assisi, a bordo di due scooter rubati vengono presi dai carabinieri: denunciati giovani di 29 e 30 anni

Due giovani, di 29 e 30 anni, sono stati beccati dai carabinieri a bordo di altrettanti scooter rubati in una pizzeria di Foligno. Originari della Sicilia ma residenti da anni a Bastia Umbra, il primo, e ad Assisi, il secondo, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per ricettazione e, inoltre, per essersi rifiutati di sottoporsi al test antidroga. Ma c’è dell’altro: il trentenne di Assisi si trovava alla guida dello scooter pur avendo la patente già revocata. Al 29enne di Bastia, invece, è stata ritirata. Oltre alla denuncia penale, i due sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia. I due motorini sono stati restituiti alla legittima proprietaria.