Assisi, lunedì Min. Giovannini a celebrazioni Basilica San Francesco per 25ennale terremoto

A 25 anni dal terremoto che colpì le regioni di Umbria e Marche i frati del Sacro Convento di Assisi come ogni anno, durante la novena di preparazione alla festa di san Francesco, nella Santa Messa faranno memoria delle vittime e delle famiglie colpite da quel drammatico avvenimento. Lunedì 26 settembre alle 18 nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da fra Marco Moroni, OFMConv, custode del Sacro Convento di Assisi. Saranno presenti tra gli altri: i familiari delle vittime del sisma del ‘97, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, il Commissario Straordinario alla ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, e le istituzioni regionali e comunali.

Vuole essere questo un momento di ricordo ma anche di speranza per un Paese che cerca in ogni modo di rinascere in questi tempi delicati e difficili.