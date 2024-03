Assisi, minaccia e diffonde immagini intime della compagna: misura cautelare per 37enne

E’ accusato di essersi reso protagonista “in modo abituale e continuativo” di vessazioni, aggressioni verbali e fisiche, ingiurie e minacce nei confronti della compagna, diffondendo alcuni video che li ritraevano in atteggiamenti privati, un trentasettenne indagato per atti persecutori. Gli agenti del Commissariato di polizia di Assisi hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e di dimora nel comune di Assisi. Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Perugia. Secondo gli investigatori, la condotta dell’uomo ha indotto la donna a trasferirsi in un’altra abitazione ma nemmeno questo è bastato a far interrompere la presunta condotta persecutoria. L’indagato, infatti, ha continuato a contattarla insistentemente al telefono, minacciando lei e i suoi familiari, riferisce la Procura della Repubblica del capoluogo umbro. Nel corso delle indagini, è emerso che il trentasettenne ha minacciato la donna di diffondere a terze persone (come poi fatto) e sui social alcuni video che li ritraevano in atteggiamenti intimi. Gli inquirenti ritengono inoltre che l’indagato abbia rivolto il proprio atteggiamento “intimidatorio e persecutorio” anche nei confronti del padre della compagna, al quale ha inviato numerosi messaggi, alcuni con minacce di morte. Accertata la presenza dell’uomo in Sicilia è stata delegata l’esecuzione al Commissariato di Marsala che unitamente al personale del centro operativo sicurezza cibernetica della Sicilia hanno rintracciato l’uomo e notificato il provvedimento.

Foto di archivio