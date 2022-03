Assisi: Radio Subasio compie 46 anni

Radio Subasio compie 46 anni. La notizia è riportata nel sito della radio dove è scritto che “Ogni giorno, Radio Subasio ricorda i compleanni dei ‘famosi’, personaggi che hanno fatto grande la musica e non solo. Oggi, però, Radio Subasio fa gli auguri a se stessa! E non c’è modo migliore per farlo che con le parole del direttore Beppe Cuva che questa mattina ha inviato una mail alle caselle di tutti coloro che, ogni giorno, partecipano allo sviluppo di questo progetto”. Il messaggio cita: “Cara Radio Subasio, oggi 7 marzo 2022, festeggiamo i tuoi 46 anni. Nasci nel polmone verde d’Italia, in Umbria, e nel centro Italia sei sempre stata nel cuore di chi la sceglie, preferendola ogni giorno a tante altre, ottenendo ascolti invidiabili e invidiati! Da 5 anni sono al tuo fianco e a chi mi chiede il segreto di tanto successo, rispondo sempre che è un mix di musica, idee, passione ed affiatamento di un team fenomenale. Perché lo penso veramente. Però se nelle ultime indagini d’ascolto (TER 2.semestre 2021/AQH) sei PRIMA IN ASSOLUTO in Toscana, Umbria, Marche, Lazio e hai realizzato un forte incremento in Campania, forse è perché ce lo meritiamo di essere la radio più ascoltata nel centro Italia! Viva la radio. Viva Radio SUBASIO!”.