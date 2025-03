Basilica di San Francesco, il concerto di Angelo Branduardi ha chiuso il “Giubileo della sostenibilità”

A conclusione del “Giubileo della sostenibilità”, la manifestazione culturale e spirituale di due giorni dal titolo Scienza e Fede per la cura della Casa Comune, Angelo Branduardi, nella fantastica cornice della chiesa superiore della Basilica di San Francesco, ha eseguito il suo celeberrimo album francescano, debuttando con il nuovo tour dal titolo “Il Cantico”, proprio nell’anniversario del Cantico delle Creature.

Il concerto si inserisce appieno nell’iniziativa che ha visto collaborare insieme ARPA Umbria, altre ARPA regionali e i frati minori conventuali della Basilica di San Francesco attraverso il loro “braccio” culturale che è il Cortile di Francesco, anticipato – per l’occasione – a questa data primaverile, rispetto al canonico appuntamento di settembre.

Grandissima partecipazione, Basilica gremita, per questa versione rivista dell’album L’infinitamente piccolo del maestro genovese, che ha scaldato ancora una volta i cuori e ha suscitato emozioni straordinarie in una sinergia unica con i testi francescani.

«Prima del concerto – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento – ho avuto la gioia di dialogare per alcuni minuti con il Maestro Branduardi, affascinato come sono dall’affinità artistica tra lui e il Santo di Assisi: da un lato, infatti, Angelo si è lasciato ispirare dalla musica dei trovatori medievali, e dall’altro Francesco amava definirsi giullare di Dio. Forse questa “parentela” è stata anche una delle chiavi del successo internazionale de L’infinitamente piccolo.

È stato certamente un bel modo di celebrare l’ottocentesimo anniversario del Cantico di frate sole e il grande afflusso di spettatori ha confermato l’apprezzamento per questa interpretazione originale dell’anima e della lirica di san Francesco. Altri eventi e iniziative seguiranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi».

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Assisi, della Provincia di Perugia e del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Fa parte del programma ‘Filo verde per un Giubileo sostenibile’, una serie di iniziative promosse da SNPA e ISPRA in collaborazione con le diocesi su tutto il territorio nazionale.

Sostengono l’evento: AURI Umbria, Assisi Salumi, COMIECO, Confindustria Umbria, Erion, FISE-ASSOAMBIENTE, Gesenu, Link University, Polycart, Saci, SIA, TSA, Umbra Acque.

I video dell’intervista al Maestro Branduardi e degli estratti del concerto sono disponibili sul canale YouTube Cortile di Francesco