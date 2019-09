Cortile di Francesco: ad Assisi continua il dialogo

ASSISI – Inaugurata la quarta giornata del Cortile di Francesco con l’incontro con l’artista Emilio Isgrò, sul significato di Dio, su “Quello che resta di Dio”. Poi, la mattinata è proseguita a Palazzo Bernabei, con “Cambiamenti climatici tra verità e menzogna”, evento condotto da Andrea Cova, con giornalista Gerardo Greco e con le letture di Giuseppe Brizi. Alle 11.30, l’interessante dialogo tra Alan Friedman e la direttrice de “La Nazione”, Agnese Pini.

La mattinata si è conclusa con due incontri: “Il patrimonio culturale dei centri storici: l’ambiente delle comunità” – tema delicato, visto il momento storico – con Alberto Bonisoli, ex Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, in dialogo con Piero Schiavazzi, giornalista vaticanista, e il panel “La fine del tempo” con lo scrittore Guido Maria Brera e Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico di Assisi.

Il pomeriggio della quarta giornata del Cortile di Francesco si aprirà all’insegna dei grandi nomi dell’economia. Alle 16.00 il Salone Papale del Sacro Convento di Assisi ospiterà l’ex presidente del Consiglio, Mario Monti, che interverrà insieme all’economista e parlamentare Alberto Bagnai all’evento “Garanzia e sostenibilità del welfare nel breve e lungo periodo”. Alle 17.00 appuntamento alla sala Dono Doni per il dialogo a tema “Incontri sulle strade d’Europa” tra il giornalista Paolo Rumiz e il direttore della Fondazione Maridies, Mico Capasso.

“Autarchia e globalizzazione” sarà invece oggetto del dibattito introdotto dal direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. Interverrà l’economista Carlo Cottarelli. Grande attesa per lo spettacolo teatrale “Enea, Il Cantico, l’Infinito” in programma per stasera alle 21.00 nella Basilica Superiore di San Francesco con l’attore Giancarlo Giannini.