Ex pasta Jiulia, licenziamento collettivo per 26 lavoratori

Licenziamento collettivo per i 26 dipendenti dell’ ex pasta Julia di Spello. L’azienda aveva già sospeso la sua attività dalla primavera scorsa ricorrendo alla cassa integrazione. In questi mesi i sindacati hanno più volte chiesto garanzie alla proprietà ma, malgrado le promesse, nulla è successo. Ora è arrivata, invece, la comunicazione della chiusura definitiva dello stabilimento. Una decisione che mette in mezzo alla strada 26 famiglie. I sindacati hanno incontrato il sindaco di Spello Moreno Landrini chiedendo un intervento immediato dell’amministrazione comunale. Una situazione che rischia seriamente di mettere in pericilo il futuro dei lavoratori.