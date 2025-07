Giovani di Assisi a rischio annegamento con il mare mosso: salvati dai bagnini

Nonostante il brutto tempo e il mare mosso, hanno deciso di fare il bagno nel litorale Jonico. Ma ben presto sono stati travolti dalle onde e correnti non riuscendo più a tornare a riva. A dipanare la brutta situazione è stata la prontezza e professionalità dei bagnini che si sono immediatamente tuffati in acqua per salvare i cinque giovani. E’ successo nelle spiagge di Torre Lapillo, frazione di marina di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. A vivere la pericolosissima avventura, raccontata dal Quotidiano di Puglia, cinque giovani turisti provenienti da Assisi e Udine. Una scelta, quella di fare un tuffo nel mare mosso, che ha rischiato seriamente di rovinare le vacanze di un gruppetto di giovani. E’ stata la professionalità di Simone Alemanno, Lorenzo Gala ed Alberto Colonna, coordinati dallo storico bagnino dell’Orange Sun Luigi De Pace, ad evitare una tragedia. Una storia a lieto fine grazie al coraggio e ai riflessi dei quattro bagnini del lido.

Foto del Quotidiano di Puglia