Giubileo 2025 occasione unica per l’Umbria: attesi milioni di turisti. Domani ad Assisi l’apertura della Porta Santa

E’ iniziato il Giubileo ordinario 2025, l’Anno Santo della speranza. Papa Francesco, nella sera del 24 dicembre, ha aperto la Porta Santa della Basilica vaticana, dando il via alle celebrazioni giubilari. Ieri l’altro c’è stata la seconda tappa: Papa Francesco si è recato nel carcere romano di Rebibbia dove ha aperto la seconda Porta Santa della speranza. Non era mai accaduto che un Papa aprisse una Porta Santa in prigione. Più di trenta milioni di pellegrini sono previsti a Roma per il Giubileo. Il grosso arriverà tra la primavera e l’estate, quando ci sono in programma gli eventi che richiameranno milioni di persone da tutto il mondo. Tra i cuori pulsanti del Giubileo c’è sicuramente Assisi, evento che tra l’altro si intreccia con le ricorrenze dei Centenari francescani. “Con il Giubileo, l’ottocentenario del Cantico delle Creature e la canonizzazione del beato Carlo Acutis stiamo entrando in un anno di grazia, di misericordia che ci dà tanta speranza che farà di Assisi e delle altre città punti di riferimento privilegiati per milioni di pellegrini”, ha ricordato Mons. Sorrentino vescovo di Assisi e Foligno. Domani, domenica 29 dicembre, ci sarà l’apertura dell’Anno Santo del Giubileo alla Basilica papale di Santa Maria degli Angeli. Il programma prevede alle ore 15,30 il ritrovo dei pellegrini in fondo al Sagrato della Basilica, alle ore 15,45 la liturgia di benedizione e apertura dell’Anno Santo con la processione alla Porziuncola. Sempre domenica 29 dicembre ci sarà l’avvio dell’Anno giubilare a Spoleto. L’arcivescovo Renato Boccardo, i presbiteri e i fedeli si ritroveranno nella chiesa di S.Filippo Neri poi ci sarà la processione fino alla cattedrale e infine la celebrazione eucaristica. Sabato 4 gennaio 2025, invece, l’arcivescovo avvierà l’Anno Santo nel carcere di Spoleto. Saranno chiese giubilari la basilica cattedrale Santa Maria Assunta di Spoleto, il santuario della Madonna della Stella in Montefalco retto dai Passionisti, la basilica di Santa Rita in Cascia retta dagli Agostiniani e il santuario di San Francesco al Monteluco di Spoleto retto dai Frati minori. Anche l’Umbria, quindi, si prepara ad accogliere le comunità di tutto il mondo. L’esperienza dell’Anno Santo del Duemila, preparato dalla Regione molto meglio di quanto abbia fatto l’ultima giunta regionale, dimostrò che l’Umbria sul fronte dell’accoglienza riuscì a cavarsela egregiamente. Il Giubileo 2025 sarà quindi un’opportunità unica per promuovere il patrimonio spirituale e culturale dell’Umbria. Stando all’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio, il Giubileo 2025 porterà 35 milioni di arrivi, 105 milioni di presenze e una spesa di quasi 17 miliardi di euro solo a Roma. Ma i benefici in termini economici e di flussi si estenderanno al resto d’Italia. Una sfida che l’Umbria deve vincere per puntare ad un’ulteriore crescita della sua industria turistica. “Saremo pronti e sarà un grande Giubileo”, assicurano da palazzo Donini.