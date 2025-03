Ha aperto i battenti Agriumbria: inaugurazione con Lollobrigida e Proietti

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha inaugurato questa mattina Agriumbria, la rassegna dedicata al mondo agricolo e alla zootecnia che si tiene a Bastia Umbria. Con lui la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. Lollobrigida ha parlato di “un’agricoltura che ci garantisce quello che mangiamo, la qualità e il benessere in cui viviamo da ogni punto di vista”. Lollobrigida ha ricordato l’importanza del settore, ” a cui l’Italia deve tanto anche in termini di sostenibilità e difesa dell’ambiente”. Il ministro ha quindi ricordato gli investimenti: “Sono 400 i milioni del Pnrr investiti in macchine agricole e 270 per le macchine tradizionali, ma ora pensiamo già a 600 milioni ulteriori. Senza dimenticare i 2 miliardi e 600 milioni di euro per le filiere”. Ha poi aggiunto che il Governo “ha investito in energia solare e pulita” e che “ha prodotto più energia grazie agli agricoltori”. La presidente dell’Umbria, Stefania Proietti, ha sottolineato che l’agricoltura rappresenta per l’Umbria “un asset fondamentale per lo sviluppo” facendo i complimenti agli agricoltori umbri perché con il loro lavoro “difendono l’economia, il paesaggio, l’alimentazione e lo stile di vita”. Per la governatrice ” le istituzioni devono lavorare insieme per valorizzare e far crescere questo importante settore e noi chiederemo anche all’Europa di fare il suo ruolo con fondi importanti che l’Umbria dovrà essere capace di intercettare”. Proietti si è, inoltre, impegnata a realizzare riforme strutturali ” per semplificare l’attuazione di programmi e progetti europei”. Il ministro Lollobrigida si è soffermato anche sulla guerra dei dazi: “Stiamo lavorando insieme all’Unione europea per evitare una guerra commerciale che non serve a nessuno e rappresenta una follia”.