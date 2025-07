Il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa ai giovani di Assisi: “A Gaza devastazione umana”

“La situazione è veramente complicata a Gaza ma non soltanto lì. C’è tanta devastazione soprattutto nelle relazioni umane. La guerra distrugge tutto”: a dirlo il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme ai giovani pellegrini di tre continenti riuniti ad Assisi di passaggio dall’Umbria per partecipare al loro giubileo con Papa Leone XIV a Roma. “Ci sono ancora persone giovani che in questo mare di devastazione umana sono ancora capaci di dare vita per l’altro” ha aggiunto. “Sono convinto – ha affermato il cardinale Pizzaballa in un audio diffuso dall’ufficio stampa della Conferenza Episcopale umbra – che la vostra generazione è quella che avrà la responsabilità di portare nel mondo un linguaggio nuovo e una nuova narrativa, La pace non arriva subito ma deve essere costruita, mattone dopo mattone ed è conseguenza di un linguaggio basato sull’uguaglianza, sul rispetto, sulla dignità delle persone senza alcuna differenza l’uno dall’altro. La nostra generazione non è stata capace e ne vediamo le conseguenze in Terra santa. Voi avete questa responsabilità e sono certo che Gesù questo sarà possibile. Voglio chiedere a voi – ha concluso il patriarca latino di Gerusalemme – di pregare per i giovani che sono in Terrasanta e con loro”.