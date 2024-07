Inizia l’agosto di Suoni Controvento, la musica grande protagonista

Il festival estivo di arti performative Suoni Controvento continua a contaminare l’Umbria ed è pronto ad iniziare il suo intenso mese di agosto. Primi giorni del mese che avranno la musica come grande protagonista in luoghi come Fossato di Vico, Assisi, San Venanzo, Campello sul Clitunno, Montefalco.

L’ottava edizione della manifestazione – promossa da Associazione umbra della canzone e della musica d’autore (associata AssoConcerti) con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni – prosegue così con un cartellone dinamico in location decisamente suggestive.

Si inizia mercoledì 31 luglio quando nel cuore del centro storico di Fossato di Vico (piazza San Sebastiano, ore 21.15) verrà proiettato “Dante – L’inferno”, film muto del 1911 diretto da Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan che ha scritto la storia del cinema del secolo scorso. La pellicola verrà sonorizzata dal vivo con la musica originale del maestro Emanuele Stracchi, eseguita al pianoforte dall’autore e impreziosita dalla chitarra del maestro Emanuele Segre. Stracchi, attivo come pianista concertista e anche in veste di direttore, ha suonato in numerose sale italiane ed europee, per importanti enti ed istituzioni, vincendo anche il First Prize per il NY Global Music Competition sezione Composizione con Long Island per pianoforte. Ha inciso l’album Meditazioni pianistiche e Contemporary Piano Works per l’etichetta Diapason. All’intensa attività concertistica coniuga l’attività compositiva con sue partiture sono state premiate ed eseguite presso importanti enti. Segre è invece il chitarrista italiano che il Washington Post definì “un musicista di grandi promesse” al suo debutto americano. Prevendite su Ticketitalia.

Con “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”, Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà giovedì 1 agosto (ore 21) sul palco della Rocca Maggiore di Assisi il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio. L’Amministrazione Comunale di Assisi ha messo a disposizione 3 navette per il trasporto gratuito degli spettatori dal parcheggio del Teatro Lyrick e avrà come capolinea piazzale Matteotti (parcheggio liceo scientifico). Gli orari saranno organizzati come segue: dalle 18 alle 21.30 per le partenze da Teatro Lyrick ogni 15 minuti; dalle 23 alle 00.30 (fino ad esaurimento pubblico) per le partenze da Rocca Maggiore ogni 15 minuti. Prevendite su Ticketitalia e Ticketone.

Venerdì 2 agosto al Borgo di Rotecastello (San Venanzo) si esibirà alle ore 21.15 il cantautore napoletano Gnut. Da anni l’artista calca le scene musicali seguendo il suo cammino, unico e personale; un songwriting che fa incontrare Nick Drake e Elliot Smith con la tradizione cantautorale italiana e la canzone napoletana di Roberto Murolo. “Nun te ne fa’” è l’album che testimonia la raggiunta maturità artistica di un musicista, che dopo vent’anni di esperienze e contaminazioni musicali, trova un’unica e personalissima strada per veicolare il suo emozionate songwriting e il suo inconfondibile timbro vocale. Il titolo in napoletano significa “non dare troppo peso ai problemi”. Un modo di dire che rappresenta anche una filosofia di vita che contraddistingue tutto il sud Italia e in particolare Napoli. Un coraggioso progetto d’insieme che conferma uno dei più raffinati esponenti del cantautorato italiano contemporaneo. Prevendite su Ticketitalia e Ticketone.

Sabato 3 agosto finalmente arriverà in Umbria, grazie a Suoni Controvento, il tour di Mr. Rain (prodotto e organizzato da Color Sound). L’appuntamento è alla Rocca Maggiore di Assisi (ore 21). 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro, due partecipazioni al Festival di Sanremo, un successo di pubblico e critica strabiliante: il cantante emozionerà con la sua musica nell’impareggiabile cornice della Rocca Maggiore. Come per il concerto di De Andrè l’amministrazione comunale di Assisi ha messo a disposizione 3 navette per il trasporto gratuito degli spettatori dal parcheggio del Teatro Lyrick e avrà come capolinea Piazzale Matteotti (parcheggio liceo scientifico). Prevendite su Ticketitalia e Ticketone.

Tre, inoltre, gli appuntamenti che caratterizzeranno la giornata di domenica 4 agosto. Alle ore 18 torna con “Roompicapo – Delitto nel borgo” lo spettacolo-gioco interattivo. Un delitto è stato compiuto: ci si potrà così mettere nei panni di un detective e indagare alla ricerca della soluzione del caso raccogliendo le deposizioni dei personaggi disseminati per lo stupendo centro storico di Fossato di Vico. Prenotazione obbligatoria: via e-mail all’indirizzo roompicapo@gmail.com, via whatsapp/telefono ai numeri: 392 524 5864 / 329 575 8765.

Nella suggestiva cornice del Tempietto Longobardo sul Clitunno, il Nubis Trio delizierà il pubblico al tramonto (ore 19) con la musica della tradizione sudamericana. A Campello sul Clitunno andrà quindi in scena “Anima Latina”. Ingresso gratuito.

La giornata si concluderà a Montefalco quando in piazza del Comune (ore 21) sarà la volta di Bassolino. Dario Bassolino è pianista, produttore e compositore attivo nella scena jazz elettronica (e non solo) nazionale e internazionale. Ha collaborato con Nu Genea, Paolo Fresu, Ghemon, Kurtis Rosenwinkel, Jason Lindner, Pasquale Mirra e moltissimi altri. “Città Futura” è il primo album del suo ultimo progetto artistico Bassolino e verrà presentato nell’affascinante cornice montefalchiana. Il sound di “Città Futura” è un crocevia di culture e di influenze che riconferma Bassolino come un esponente di spicco della nuova e vivacissima scena musicale partenopea. Nelle sei tracce di questo disco si mescolano magistralmente percussioni mantriche e melodie arabe, blues metropolitani e atmosfere cinematografiche, allucinazioni sonore, omaggi neomelodici e discofunk orchestrale, rivendicando sempre orgogliosamente la sua matrice “meridionale” che unisce il pop, il prog e il jazz-funk. Ingresso gratuito.

Lunedì 5 agosto infine a Costa di Trex di Assisi (ore 21) con Yeni Kara Güneş si potrà fare un viaggio fra Oriente e Occidente, fra le sonorità, tradizionali e d’avanguardia, del Levante mediterraneo. La band è costituita da un gruppo di numerosi musicisti professionisti di varie origini, turche, greche, curde, armene, persiane e arabo-libanesi e siriane, attualmente residenti in Italia, principalmente in Emilia-Romagna. Il concerto per l’occasione sarà tenuto da un trio coordinato dal virtuoso musicista turco Özgür Yalçin, e proporrà un brillante e variegato repertorio, assai ritmico, dinamico e coinvolgente, che spazierà da antiche ballate popolari balcaniche, greche e anatoliche, sino a brani contemporanei e di “fusion” delle nuove tendenze musicali del “Levante mediterraneo”. Ingresso gratuito.

Gli eventi sono accessibili anche alle persone diversamente abili. Per informazioni scrivere a: dsb@musicaeventiautore.com

Basta un click – Tra i main partner di questa ottava edizione spicca Hera che, per l’occasione, si fa promotore di un’iniziativa molto generosa. Per tutta la durata del Festival, la multiutility offre infatti ai fruitori della rassegna l’opportunità di ricevere biglietti per gli eventi a pagamento. Prenotare i biglietti offerti da Hera (fino ad esaurimento dei posti disponibili) è molto semplice. Basta visitare la sezione dedicata sul sito Hera Comm (https://heracomm.gruppohera.it/eventi/suoni-controvento) e scegliere l’evento di Suoni Controvento disponibile che interessa. Inserendo nome cognome e-mail, si potrà, appunto, ricevere il biglietto per lo spettacolo.

“Suoni Controvento” è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family.

