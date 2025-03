La Porziuncola torna a splendere, concluso il restauro: un nuovo inizio che rilancia il messaggio di pace di San Francesco

“La conclusione dei lavori di restauro della Porziuncola e della Basilica di Santa Maria degli Angeli, che vengono restituite ai cittadini, turisti e fedeli in un rinnovato splendore, rappresenta una straordinaria occasione di rinascita culturale e artistica per Assisi, che recupera così un bene di inestimabile valore riconosciuto patrimonio dell’Unesco, oltre che un simbolo del francescanesimo, frequentato ogni anno da migliaia di visitatori da tutto il mondo”. Così Valter Stoppini, sindaco facente funzioni di Assisi, alla vigilia dell’evento promosso il 25 marzo dall’Ordine dei Frati Minori della Provincia Serafica di San Francesco, a chiusura degli interventi di riqualificazione a seguito del sisma del 2016. “In meno di due anni – sottolinea Stoppini – è stato fatto un lavoro eccezionale, senza mai chiudere al pubblico la Basilica di Santa Maria degli Angeli, cosa che ha permesso alla comunità locale, fortemente legata a questa chiesa, di vivere in maniera serena la ristrutturazione e ai tanti pellegrini e turisti di non perdere l’opportunità di visitare un luogo simbolo della cristianità e uno scrigno d’arte e bellezza della nostra città”. Il sindaco facente funzioni ringrazia poi i Frati Minori e quanti hanno seguito l’eccellente operazione. I lavori di restauro, ricorda il Comune, sono iniziati nell’aprile 2023, con un grandioso intervento strutturale sulla Cupola che sovrasta la Porziuncola, il consolidamento e messa in sicurezza dei dipinti murali delle cappelle laterali, dell’altare di San Pietro in Vincoli e di parte della facciata laterale. E’ stato realizzato anche un nuovo impianto di illuminazione, che valorizza l’intero edificio. I dettagli verranno illustrati nell’iniziativa “Così abbiamo salato la Porziuncola”, in programma il 25 marzo, alle 16, all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli, che prevede un dialogo a più voci sui lavori della Basilica, moderato dalla giornalista e conduttrice Rai Francesca Fialdini. Interverranno, per i saluti, numerosi rappresentanti istituzionali. Cuore dell’iniziativa sarà la narrazione di Costantino D’Orazio, direttore della Galleria nazionale dell’Umbria, intitolata “Nuove luci sulla Porziuncola”. Seguiranno momenti musicali, a cura della Corale Porziuncola della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, diretta da fra Matteo Ferraldeschi e accompagnata all’organo da Jacopo Zembi. “La Porziuncola – afferma frate Francesco Piloni, ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna – è pronta a svelare nuovamente il suo messaggio di pace, amore e fraternità. Questo evento non è solo un traguardo, ma un nuovo inizio. La Porziuncola è tornata al suo antico splendore e con essa il cuore del messaggio di San Francesco: un messaggio che, oggi più che mai, il mondo ha bisogno di ascoltare”.