Una 79enne di Spello, Fernanda Manni, è stata colta da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. La donna si trovava a Civitanova Marche insieme ai familiari. E’ successo ieri in uno stabilimento balneare verso l’ora di pranzo. Sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 ma per la settantanovenne non c’è stato nulla da fare.