Stoppini si presenta alla città: sala gremita e ovazione al candidato sindaco

“Mi date il coraggio per iniziare ad affrontare quello che ci attende per i prossimi anni, con Assisi che sarà una vetrina nel mondo”. Rivolgendosi alla platea gremita della Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, il candidato sindaco di centrosinistra Valter Stoppini ha lanciato la sua corsa per guidare la città. Una sala piena come poche altre volte si è visto, entusiasmo e applausi scroscianti hanno saluto l’attuale sindaco facente funzioni dopo l’elezione di Stefania Proietti a presidente della Regione. “Con l’esperienza degli 8 anni da vicesindaco riuscirò a farmi carico di questo ruolo, mettendo al servizio tutto quello che ho appreso” ha aggiunto Stoppini. “Qua c’è un modello che va avanti con il vicesindaco della mia amministrazione, con una grande squadra dove oggi c’è potenziamento grazie ai tanti giovani che si mettono al servizio, come ha fatto Valter per otto anni” ha detto la presidente della Regione ed ex sindaca di Assisi. Sottolineando che la strada è “quella giusta, poi lo diranno gli elettori ma il tributo di oggi è emozionante”. Sulle persone e soprattutto sui giovani si è soffermato più volte Stoppini, che ha definito “un primo successo” l’avere “messo d’accordo la coalizione sul modello della Regione”. Emozionato e determinato, Valter Stoppini ha ribadito che “servire la comunità” è nella sua natura. Umiltà e passione, senso di responsabilità e rispetto per tutti: sono le caratteristiche del candidato Stoppini. Si è poi soffermato sulle sfide che attendono la città, in chiave turistica, dalla gestione del Giubileo all’Ottavo centenario della morte di San Francesco. “Assisi sarà meta di tanti turisti – ha detto – e dovremo accoglierli, senza però dimenticarci degli abitanti ai quali dobbiamo far vivere questi momenti in maniera tranquilla”. Riguardo il lavoro più ampio per Assisi, secondo Stoppini non vanno dimenticate “le problematiche delle frazioni, dalla montagna alla pianura, che andremo a sentire dalle parole dei cittadini con una serie di incontri”. A questo proposito, riassumendo il lavoro già svolto, ha sottolineato che “sulle cose fatte sicuramente si poteva fare di più e meglio, ma ci siamo messi a disposizione di tutti, lavorando anche nelle frazioni, riequilibrando tutto il territorio”. Il candidato del centrosinistra, che si è detto “a disposizione di tutta la popolazione” , ha fatto appello agli assisani: “Chiedo di darmi fiducia, con loro, la squadra che formerò cercheremo di risolvere tutte le problematiche del territorio, certo non facciamo miracoli ma quel che è possibile lo faremo”. Applausi a scena aperta.