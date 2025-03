Stordisce anziano con psicofarmaci e lo rapina: arrestata 34enne a Bastia Umbra

I carabinieri di Bastia Umbra hanno arrestato una 34enne tedesca con l’accusa di rapina aggravata ai danni di un 78enne di Loiri Porto San Paolo, in provincia di Sassari. Secondo le indagini, la donna avrebbe adescato l’anziano tramite un’app di incontri, ottenendo un invito a pranzo nella sua abitazione. Durante il pasto, lo avrebbe stordito con uno psicofarmaco per poi derubarlo di denaro, telefono cellulare e una collana d’oro. L’uomo, risvegliatosi in stato confusionale, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale del posto, dove gli sono state riscontrate tracce di sostanze psicotrope nel sangue. L’attività investigativa ha consentito di individuare la donna che nel frattempo era scappata dalla Sardegna a bordo di un’auto imbarcata su un traghetto Olbia-Livorno, insieme a un complice. Le ricerche delle forze dell’ordine hanno permesso di rintracciare la 34enne tedesca a Bastia Umbra dove è stata arrestata dai militari dell’Arma e rinchiusa nel carcere di Capanne a Perugia.