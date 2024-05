Pallavolo maschile, i migliori giovani d’Italia s’incontrano nelle Finali di San Giustino

Le parole del Presidete di FIPAV Umbria Giuseppe Lomurno. “Prima di tutto un ringraziamento al Presidente Manfredi e a tutto il Consiglio federale per averci accordato ancora una volta la fiducia per organizzare un evento così importante che accoglierà le 27 squadre rappresentanti il meglio di quello che è il settore giovanile nazionale. Il futuro del volley italiano che si sfiderà fino a domenica per stabilire chi sia il più forte, sarà una competizione di grande pregio cono molti giovani che sono già impiegati nelle prime squadre delle società partecipanti ed molti hanno già avuto modo di avere contatto con la Nazionale e sono costantemente seguiti dal settore giovanile federale. Sono rappresentate molte squadre che giocano in Superlega ed in A2 ed A3, ed alcuni dei ragazzi giocano in questi campionati. L’Umbria ancora una volta è chiamata a dimostrare le sue capacità organizzative e come Comitato Regionale questa volta abbiamo sceto il territorio dell’Alto Tevere perché sappiamo quanto questo sport sia radicato nel tessuto di queste città, un territorio da sempre considerato una culla della pallavolo umbra e che con le sue società, nei prossimi giorni si daranno da fare per accogliere al meglio queste giovani promesse, ai loro tesserati e dirigenti va sin da ora il mio personale ringraziamento nonché quello di tutto il Comitato Regionale, sono sicuro che in questi giorni si adopereranno al meglio per mettere in scena uno spettacolo degnlio dell’alto livello che questi ragazzi rappresentano. In fine ovviamente vorrei ringraziare le istituzioni locali che si sono adoperate per portare avanti questo progetto che culminerà in questa settimana di grande pallavolo giovanile”.