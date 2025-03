Al bocciodromo di Città di Castello il trofeo “Chiccomatic”

Bocce in primo piano. Appuntamento di rilievo interregionale quello in programma domenica 16 Marzo presso il bocciodromo di Città di Castello con il trofeo “Chiccomatic” che prevede la presenza di formazioni di varie categorie.

Il Trofeo Ciccomatic da diversi anni è un appuntamento fisso per la regione Umbria con la partecipazione di altre realtà limitrofe come Toscana,Marche , e alto Lazio.

La bocciofila Città di Castello guidata dal presidente Paolo Bettacchioli, insieme al consiglio sta mettendo a punto la macchina organizzativa. È certa la presenza del presidente regionale FIB Umbro Brutti, dei sindaco Luca Secondi e dell’assessore allo sport Riccardo Carletti.. Quindi appuntamento domenica 16 / Marzo…dalle ore 9.00 presso il Bocciodromo di Città di Castello e nel pomeriggio dalle 18.00 premiazione dei vincitori. “Sarà sicuramente una bella giornata di sport all’ insegna della competizione ma anche di amicizia e condivisione della passione del gioco delle bocce”, ha dichiarato il presidente Paolo Bettacchioli.