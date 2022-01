Città di Castello, Mostra Raffaello: visita cardinale Gualtiero Bassetti

La mostra “Raffaello giovane e il suo sguardo a Città di Castello” si chiude oggi con la visita illustre del Presidente della CEI, cardinale Gualtiero Bassetti e con oltre 5000 accessi in Pinacoteca da inizio rassegna – Cardinale Bassetti:“Eventi come questi sono uno stimolo per aprire a nuove riflessioni che non si esauriscono dentro gli spazi espositivi”. Sindaco Luca Secondi e Vicesindaco Giuseppe Bernicchi: “la visita del cardinale Gualtiero Bassetti è il premio conclusivo per una mostra straordinaria, per la città e per le sue eccellenze”.

Si chiude con numeri record, oltre 5000 accessi e la visita del Cardinale, Gualtiero Bassetti, Presidente della Cei (Conferenza Episcopale Italiana), arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, la mostra “Raffaello giovane a Città di Castello e il suo sguardo”, promossa dal Comitato regionale umbro per le celebrazioni raffaellesche, Comune di Città di Castello e Regione Umbria, e inserita nel calendario delle manifestazioni approvate dal Comitato nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio. Il cardinale Bassetti, proveniente da Gubbio, dove a Palazzo Ducale ha visitato la mostra curata da Andrea De Marchi e Maria Rita Silvestrelli (Oro e colore nel cuore dell’Appennino. Ottaviano Nelli e il “400” a Gubbio ), accompagnato dal vescovo di Città di Castello, monsignor Domenico Cancian, nel primo pomeriggio di oggi è stato accolto in Pinacoteca dal sindaco Luca Secondi e dal vicesindaco Giuseppe Bernicchi e dalla Professoressa, Laura Teza, curatrice della mostra assieme alla professoressa, Marica Mercalli. Il cardinale Bassetti è rimasto particolarmente colpito da tutto il percorso espositivo ed in particolare dalla ricostruzione della Pala di San Nicola da Tolentino con tutti i frammenti superstiti e le due facce del Gonfalone della Santissima Trinità, opera simbolo del soggiorno del giovanre Raffaello a Città di Castello appena restaurate. “Eventi come questi – ha dichiarato il Presidente della CEI, riferendosi alle due mostre di Gubbio e Città di Casttelo – sono uno stimolo per aprire a nuove riflessioni che non si esauriscono dentro gli spazi espositivi, pur bellissimi, ma inducono i visitatori a recarsi nuovamente nelle chiese, in quegli spazi sacri da cui le opere provengono, a ridare nuova attenzione alle famiglie religiose e alle storie dei committenti che le vollero e dunque a restituire al passato una nuova attualità”. In riferimentto alla mostra dedicata a Raffaello giovane, che oggi chiude i battenti superando quota 5000 visitatori, il cardinale Bassetti ha detto. “Si incontrano nel percorso della mostra le opere dei suoi maestri, dal padre Giovanni Santi a Pietro Perugino, Pintoricchio e Luca Signorelli”. “Anche in questo caso, – ha ribadito il Cardinale – finita la mostra, l’invito è quello di tornare a visitare tutta la città, che è bellissima, con le sue le chiese e le cappelle da cui provengono i capolavori del giovane Maestro, in questo caso universalmente noto, che firmava nel 1504 in San Francesco lo Sposalizio della Vergine, imitando la tavola di Perugino nel Duomo di Perugia nella cappella di San Giuseppe.” Al termine della visita l’Augurio del Cardinale è quello che “anche le celebrazioni previste per il centenario della morte di Pietro Vannucci e di Luca Signorelli possano dar luogo a manifestazioni che mettano in risalto sempre di più la bellezza e l’importanza per le nuove generazioni del nostro patrimonio culturale”. “La visita illustre del cardinale Gualtiero Bassetti e del vescovo monsignor Domenico Cancian in chiusura della mostra dedicata al grande maestro del Rinascimento, alle sue opere giovanili, al periodo fecondo e straordinario a livello artistico che ha trascorso a Città di Castello, unitamente ai numeri ottimi degli accessi alla Pinacoteca da quando è stata inaugurata la mostra, sono senza dubbio la degna conclusione di un percorso culturale che ha segnato in maniera indelibile la storia della città, delle sue bellezze ed eccellenze territoriali”, hanno precisato il Sindaco Luca Secondi e il vicesindaco, Giuseppe Bernicchi: “la Pinacoteca comunale sarà il punto di riferimento anche per il futuro di altre importanti iniziative collegate al circuito artistico-culturale rinascimentale e contemporaneo che Città di Castello può offrire ai tifernati, ai turisti e visitatori”. Non solo Raffaello, Signorelli ed altri maestri del Rinascimento. In questi ultimi giorni, alcuni artigiani della città, Bottega Orafa Bartoccioni, Ceramiche Noi, Tela Umbra, hanno tributato il loro omaggio alla mostra e a Raffaello con delle realizzazioni artigianali di grande effetto che sono state collocate nella Sala d’onore, dove la Bottega Tifernate di Stefano e Francesca Lazzari sta ultimando la riproduzione dello Sposalizio, che rimarrà in Pinacoteca. Presente all’incontro in Pinacoteca anche il Cavalier, Lucio Ciarabelli, titolare della Cartoedit che ha consegnato al cardinale Bassetti un prezioso volume, “Città di Castello andata e ritorno, cento anni di cartoline” realizzato da Mario Lepri. Grazie alla collaborazione tra l’assessorato alla Cultura e ai Servizi telematici ed informativi del comune, infine è possibile visitare virtualmente la mostra con un percorso on line, redatto da Francesca Mavilla e disponibile, sul sito turistico del comune di Città di Castello al link https://www.cittadicastelloturismo.it/guida-mostra-raffaello-giovane-a-citta-di-castello-e-il-suo-sguardo. E’ un modo per continuare a vivere le emozioni che la mostra ha suscitato e per continuare a diffondere la straordinaria parabola di Raffaello a Città di Castello, il luogo in cui divenne magister e dipinse alcuni dei suoi maggiori capolavori”. INFO: Pinacoteca comunale, Città di Castello. Apertura al pubblico contingentata e su prenotazione. Orario di apertura: 10-13 / 15-18. Chiuso il lunedì, esclusi i festivi e prefestivi. 075.8554202 – cultura@ilpoliedro.org – www.cittadicastelloturismo.it.

LA SCHEDA DELLA MOSTRA

Negli spazi della Pinacoteca comunale, che ha da poco recuperato il suo ingresso monumentale originario, introdotto da un bel portale cinquecentesco, è possibile godere di un’esposizione dall’alto valore storico artistico, molto apprezzata dal pubblico fino a questo momento. Elemento di grande spessore della mostra, divenuto esposizione permanente, è l’allestimento che vede lo Stendardo della santissima Trinità di Raffaello e il Martirio di San Sebastiano di Signorelli ‘vis a vis’ nella stessa sala. Un accostamento che simboleggia l’incontro tra due grandi artisti che nella realtà non si sono mai conosciuti. Cuore della mostra è il Gonfalone a doppia faccia di Raffaello, unica sua opera mobile rimasta in Umbria, proveniente dalla Confraternita della Santissima Trinità di Città di Castello, ora conservato in Pinacoteca e prima sottoposto a uno straordinario restauro di reintegrazione estetica direttamente sorvegliato dall’Istituto Centrale per il Restauro (ICR) di Roma. La mostra, curata da Marica Mercalli, già Soprintendente dell’Umbria e ora direttore generale per la sicurezza del Patrimonio culturale del Ministero della cultura, e Laura Teza, professoressa associata di Storia dell’Arte moderna dell’Università degli studi di Perugia, è realizzata anche con il contributo del Gal Alta Umbria, PAL 2014 – 2020 ‘Umbria lasciati sorprendere’. In questo percorso espositivo, la Pinacoteca comunale ospita, per la prima volta insieme, tre frammenti del primo dipinto tifernate di Raffaello, la grande tavola de ‘L’Incoronazione di san Nicola da Tolentino’, danneggiata nel terremoto del 1789: l’Eterno e la Vergine, custoditi a Napoli (Museo Nazionale di Capodimonte), e la testa di Angelo, custodita nella Pinacoteca Tosio Martinengo a Brescia. Per la mostra è stata anche realizzata una ricostruzione virtuale dell’opera, che ne ripropone la fisionomia complessiva ed entrerà a far parte in maniera definitiva del percorso di visita della Pinacoteca. Tra le opere presenti anche la Madonna della Pace di San Severino Marche, che testimonia l’attenzione di Raffaello verso Signorelli durante la sua crescita artistica tra il 1502 e il 1503, e lo Sposalizio della Vergine (1504), ultima opera realizzata dall’artista in città in cui raggiunge traguardi di impressionante modernità. Proprio dello Sposalizio il maestro Stefano Lazzari della Bottega Artigiana Tifernate sta realizzando una riproduzione fedele, che rimarrà in Pinacoteca e che ha preso forma, durante la mostra, davanti agli occhi curiosi dei visitatori. Di grande fascino anche la sezione in cui sono esposte copie derivate dallo Sposalizio della Vergine oltre che l’unico disegno preparatorio finora noto (Oxford, Ashmolean Museum), con uno studio, sia sul fronte che sul retro, delle teste di fanciulle presenti nel corteo dello Sposalizio.