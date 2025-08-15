Colazione di ferragosto alla casa di riposo di Città di Castello grazie ai carabinieri

Cornetti caldi appena sfornati, caffè e giornali la mattina di ferragosto per gli anziani e ospiti della Asp “Muzi Betti”, plurisecolare casa di riposo a Città di Castello, da parte dei carabinieri. “Crediamo che la vicinanza e la solidarietà siano valori fondamentali per costruire una società più giusta ma soprattutto più umana” ha sottolineato il capitano Massimiliano Croce, comandante della Compagnia tifernate dell’Arma artefice dell’iniziativa assieme all’amministrazione comunale. Al loro arrivo di prima mattina, i carabinieri sono stati accolti dalla presidente della “Muzi Betti”, Annalisa Lelli. “Grazie ai carabinieri – ha detto – abbiamo vissuto insieme un inizio di ferragosto davvero speciale che ha rallegrato tutti gli ospiti felici di questo inaspettato fuori programma che colora di solidarietà e tanta umanità la giornata simbolo dell’estate. Parole di plauso e riconoscenza anche da parte del sindaco di Città di Castello, Luca Secondi.