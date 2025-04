“Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro” chiude le Stagioni di Bettona e Città di Castello

Terminano le Stagioni 24/25 del Teatro Excelsior Bettona e del Teatro degli Illuminati di Città di Castello organizzate dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con i rispettivi comuni. In scena, mercoledì 9 aprile alle 20.45 al Teatro Excelsior Bettona e giovedì 10 aprile alle 20.45 al Teatro degli Illuminati Città di Castello, Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro di Emanuele Aldrovandi che dirige Luca Mammoli, Serena De Siena, Tomas Leardini, Silvia Valsesia per una produzione di Associazione Teatrale Autori Vivi, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, ERT Emilia Romagna Teatro – Teatro Nazionale.

Un nuovo spettacolo firmato dal talentuoso autore e regista emiliano Emanuele Aldrovandi per esplorare, con il suo stile tagliente e feroce, quel rapporto talvolta estremo e distruttivo che abbiamo instaurato fra felicità e realizzazione personale. Al centro della storia, una madre e il suo piano bislacco per aiutare la figlia, di soli sei anni, a diventare un’artista di successo: per farlo è disposta a qualunque cosa. Aldrovandi pone l’attenzione sulle conseguenze più intime e personali di quelle dinamiche sociali che ci spingono sempre di più verso la ricerca del consenso e dell’approvazione immediata.

La riflessione su cosa sia la qualità artistica nell’epoca della post-verità diventa quindi l’occasione per chiedersi, insieme ai personaggi, fino a dove siamo disposti a spingerci, pur di evitare che le persone che amiamo debbano gestire fallimenti e frustrazioni che talvolta sembrano insormontabili.

Lo spettacolo Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro sostituisce L’estinzione della razza umana di Aldrovandi, programmato nella stesse date e annullato per indisposizione di uno degli attori protagonisti.