Controllore colpito con oggetto metallico al volto: finisce all’ospedale. E’ successo a Città di Castello, gli aggressori due stranieri senza biglietto

Sono stati aggrediti da due stranieri che non avevano pagato i biglietti dell’autobus. Due controllori e un di Busitalia e un vigilantes , al terminal di partenza nel centro di Città di Castello, sono saliti su un autobus di linea extraurbana per effettuare i controlli. Durante la verifica del corretto pagamento del biglietto hanno individuato due cittadini stranieri senza biglietto. Come avviene sempre in questi casi, i due sono stati invitati a scendere. Mentre uno dei controllori stava verbalizzando il tutto, con tanto di sanzione, uno dei due stranieri che doveva fornire i dati personali, lo ha aggredito con un pezzo di ferro. Il controllore è stato colpito al volto e accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello dove gli sono stati applicati cinque punti di sutura. Nel frattempo i due sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del Commissariato di Città di Castello insieme ai sanitari del 118. I due aggressori potrebbero avere le ore contate in quanto i nuovi autobus di Busitalia hanno una tecnologia che registra tutto ciò che accade all’interno del mezzo e nei momenti di salita e discesa dei passeggeri. La polizia, quindi, avrebbe già identificato i due violenti che avrebbero le ore contate.