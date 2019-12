Il Lions Club Città di Castello Tiferno accoglie cinque ragazzi del Giappone

CITTA’ DI CASTELLO – Domenica 22 dicembre il Lions Club Città di Castello Tiferno ha accolto 5 ragazzi provenienti dal Giappone assieme ai loro accompagnatori. Questi ragazzi partecipano al progetto Scambi Giovanili Lions, che permette di visitare paesi diversi entrando in contatto con culture molto diverse. La visita ha riguardato il centro storico della città, la mostra dei presepi e il palazzo Bufalini dove si è svolto il pranzo conviviale del Lions Club per lo scambio degli auguri ospitato dal Circolo Accademia degli Illuminati di Città di Castello. Soddisfazione è stata espressa sia dal presidente del club Enrico Prataiola e dalla responsabile del Distretto Lions 108L che raccoglie i club di Lazio, Umbria e Sardegna per gli Scambi Giovanili Sandra Becostrino,ù, per questa giornata che ha permesso a 5 ragazzi provenienti dall’altra parte del mondo di conoscere la nostra città e le nostre tradizioni natalizie.