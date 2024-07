Libri e stampa antica. Città di Castello riferimento internazionale del settore

Libri e stampa antica: Città di Castello punto di riferimento internazionale del settore che richiama sempre tanti cultori, appassionati ed operatori di stampe e volumi introvabili che hanno segnato la storia . Dal 30 agosto al 1 settembre si rinnova l’appuntamento per un’unica tappa in Italia della prestigiosa mostra “del Libro antico e della Stampa Antica”, 24esima edizione, organizzata dall’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio con il supporto del Comune e il patrocinio della Regione. Per tre giorni sarà la vera e propria “capitale” della bibliofilia nazionale e internazionale, con 40 espositori tra i più qualificati in circolazione. Nella splendida e suggestiva location rinascimentale di Palazzo Vitelli a San Egidio (che si affaccia su Piazza Garibaldi e su Palazzo Albizzini sede della Fondazione Musei Burri con le straordinarie opere del celebre maestro di arte contemporanea) gli appassionati potranno vedere dal vivo volumi d’epoca, opere originali di alto livello e garantite, cartografiche e vedutistica di pregio, codici manoscritti e miniati, incunaboli, testi scientifici, rare prime edizioni letterarie, incisioni di antichi maestri, grafica moderna di artisti di livello internazionale. I circa 40 qualificati espositori, distribuiti in 35 stand, all’interno del prestigioso palazzo rinascimentale potranno mostrare quanto di meglio sono riusciti a reperire nel periodo estivo tra aste, mercati e acquisizioni varie da privati. “La favorevole collocazione temporale di questa edizione, 30 -31 Agosto e 1° settembre, ancora con numerose presenze turistiche in zona – hanno precisato Fabio Nisi e Giancarlo Mezzetti, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello e della Associazione Palazzo Vitelli a sant’Egidio e curatore della mostra – porterà, unitamente agli abituali frequentatori dell’evento, un elevato numero di presenze. Altra caratteristica della manifestazione sono le attività a latere e quest’anno avremo una conferenza con la presentazione di una interessante pubblicazione realizzata con contributi vari tra cui quelli del Comune, della Fondazione Cassa Risparmio e della Diocesi di Città di Castello e riguardante il territorio: POLITICA, ECONOMIA, SOCIETA’ NELL’ALTA VALLE DEL TEVERE: SANSEPOLCRO, CITTA’ DI CASTELLO, SESTINO (SECOLI XV-XVI) a cura di don Andrea Czortek e Matteo Martelli. LEO S. OLSCHKI EDITORE, con i tipi dello Stabilimento Tipografico “Pliniana”. La conferenza, alla presenza di alcuni autori, sarà diretta da Fabio Nisi Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio e della Associazione Palazzo Vitelli a sant’Egidio di Città di Castello, qui in qualità di storico. Inoltre all’interno dei locali verranno posizionate alcune bacheche nelle quali verranno esposte opere rare a beneficio dei visitatori raffinati. “Quello di fine agosto ed inizio settembre a Città di Castello è uno degli appuntamenti di settore più attesi in Italia che abbiamo la fortuna di poter ospitare da quasi 25 anni e sul quale come amministrazione comunale continuiamo a investire con orgoglio”, hanno dichiarato il sindaco Luca Secondi e l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, ringraziando il presidente dell’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio Fabio Nisi e il curatore della mostra Giancarlo Mezzetti “per il presidio culturale e scientifico che da sempre assicurano e che è uno dei fattori di successo della manifestazione”. Per informazioni: Segreteria Mostra 3389779751 / 075 855 5757, Mail: libroanticocdc@gmail.com sito: www.mostralibroantico.it.