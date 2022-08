San Giustino, tragedia sulla strada: muore studente di veterinaria 25enne, ferite tre persone di cui un bimbo di 3 anni

Un giovane di 25 anni, Jonathan Bardus, è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri nel comune di San Giustino. Il ragazzo era originario del Friuli ma studiava veterinaria all’Università di Perugia e abitava a San Giustino. Era a bordo di una Citroen insieme ad altri amici. Dopo lo scontro fra vetture, all’incrocio di via Tifernate, all’altezza della località Selci Lama, sarebbe stato sbalzato fuori dalla Citroen ed è morto sul colpo. Tra i feriti anche un bambino di sette anni, le cui condizioni però non sarebbero particolarmente gravi. Tutti e tre sono stati portati all’ospedale di Città di Castello dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari del 118. Secondo le prime informazioni il giovane 25enne si stava recando a cena in un ristorante poco lontano . Lo scontro violento sarebbe avvenuto mentre stava cercando di immettersi tra via Tifernate e via Fratelli Rosselli. Naturalmente saranno le forze dell’ordine a ricostruire esattamente le ragioni del violento impatto.