Umbertide, decima edizione del torneo di calcio New Team Sport Cup

Sabato 22 giugno, alle ore 13.30 presso il Campo sportivo Usu, per l’occasione suddiviso in 4 campi da calcetto, si è svolta la decima edizione del torneo di calcio New Team Sport Cup, quest’anno a tema Super League Edition, patrocinato dal Comune di Umbertide e giocato tutto in un giorno da ben 32 squadre, con ragazzi provenienti da tutta l’Umbria, che hanno rappresentato un top club mondiale a scelta.

Queste le squadre e i club rappresentati: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Inter, Juventus, Milan, Lazio, Roma, Napoli, Atalanta, Fiorentina, Benfica, Porto, Nizza, Paris Saint Germain, Al Nassr, Al Hilal, Palmeiras, Inter Miami, Galatasaray, Fenerbache, Ajax, Psv.

Il New Team Sport Cup nasce per la prima volta nel 2013 da un’idea di Luca Bragetti e Marco Fiorucci, quest’ultimo gestore dell’attività commerciale New Team Sport Sas, con sede ad Umbertide in via Fratta 44. Quest’ultima ha comunicato che l’organizzazione, tolte le spese vive, devolverà parte del ricavato in beneficenza come nella precedente edizione; in particolare per l’anno 2023 la donazione era stata fatta a favore dei terremotati di Pierantonio.

Al fischio d’inizio ha presenziato il vicesindaco di Umbertide, Annalisa Mierla, che ha dichiarato: “Il New Team Sport Cup è divenuto oramai un appuntamento quasi storico che sempre di più ha portato gente ad Umbertide da tutta l’Umbria. A nome di tutta l’Amministrazione ci tengo, quindi, a ringraziare in maniera particolare il New Team per l’organizzazione e il Comitato Croce Rossa Italiana di Città di Castello con i suoi volontari Carlo Andrea Bollino e Floriana Boriosi, oggi qui presenti”.

La manifestazione ha visto, nelle passate edizioni, un successo sia in termini di partecipanti che in termini di spettatori, permettendo la conoscenza e la scoperta del nostro territorio essendo anche un momento di sport e divertimento per l’intera comunità umbertidese e non solo, in quanto richiama partecipanti da tutta la regione.

“Voglio ringraziare tutto lo staff che ha contribuito all’organizzazione e al bel successo dell’evento – ha dichiarato Marco Fiorucci, ideatore ed organizzatore dell’evento sportivo -. Grazie naturalmente anche al Comune di Umbertide per la concessione del patrocinio, ad Umbertide Agape, ai sanitari della Croce Rossa per la grande gentilezza e professionalità che da sempre li contraddistingue e a tutti gli sponsor che ci hanno supportato per realizzare questo torneo che è divenuto ormai un simbolo dei tornei estivi della zona. Un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione va a Federico Mori, dopo lo spiacevole infortunio rimediato purtroppo nel bel mezzo di una delle partite”.

Le fasi finali sono iniziate a partire dalle ore 20.30 ed hanno visto come vincitrice la squadra rappresentante il Barcellona.