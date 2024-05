35mila spettatori per la stagione 2023/2024 del Teatro Lyrick di Assisi, un vero e proprio record

Teresa Mannino, la Gospel Connection, Andrea Ortis, il Balletto di Roma, il Russian Classical Ballet di Mosca, Il Balletto di Milano, l’E.L.Squad, La Rbr Dance Company, Andrea Pennacchi, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Max Giusti, Katia Follesa, Angelo Pisani, Luca Bizzarri, Alessandro Siani, Vanessa Incontrada, Giovanni Scifoni, Max Angioni, Filippo Caccamo e poi il grande musical con “Sister Act”, “Billy Elliot” con Giulio Scarpati e Rossella Brescia, “Mare fuori” con Maria Esposito e altri giovani protagonisti della serie tv omonima, “Chicago” con Chiara Noschese e Stefania Rocca, “7 spose per 7 fratelli” con Diana Del Bufalo e Baz, “Saranno famosi” con Garrison Rochelle, senza dimenticare l’unicità della magia di Slava Polunin: questo il ricco cartellone della stagione 2023/2024 “Scopriamo le carte” del Teatro Lyrick di Assisi.

Una stagione promossa dall’associazione culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi, che ha riscosso notevole successo e numerosi e veloci sold out. Venticinque gli spettacoli in scena – quattordici dei quali da tutto esaurito – per 42 alzate di sipario che hanno visto l’afflusso di spettatori non solo umbri ma provenienti da tutta Italia, come, tra gli altri, dalla Toscana, dalle Marche, dal Lazio, dall’Abruzzo, nonché dal lontano Trentino.

«Nei venti anni di attività del teatro Lyrick – il commento del direttore artistico Paolo Cardinali – questa è stata la stagione con più spettacoli in cartellone e, sicuramente, con il maggior numero di spettatori considerate le oltre 35mila presenze in totale: un vero e proprio record di affluenza. Molta soddisfazione non solo per i numeri rilevati ma per la qualità artistica delle proposte di quest’anno che il pubblico ha ampiamente dimostrato di gradire».

Sito ufficiale www.teatrolyrick.com