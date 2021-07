A Citerna un’estate ricca di cultura e musica

Citerna – Dopo oltre un anno di stop forzato, Citerna riparte con gli eventi dal vivo, proponendo per questa estate un programma ricco e di qualità, che abbraccia un ampio panorama culturale, dalla musica all’arte, dallo sport alla rievocazione storica.

Un calendario estivo che riflette la ricchezza culturale e artistica del Comune umbro, pronto ad accogliere ed intrattenere i cittadini altotiberini e i tanti turisti che stanno tornando a visitare Citerna da tutta Italia ed Europa.

Si parte la mattina del 23 luglio con la tappa dell’Appennino Bike Tour, la più grande ciclovia turistica italiana, finanziata e promossa dal Ministero delle Infrastrutture; 2600 km di ciclovia che attraversa le aree interne di 14 regioni italiane, promuovendo un turismo lento su mountain bike ed E-bike lungo Comuni ricchi di bellezze storiche, paesaggistiche ed artistiche. In tale occasione verrà inaugurata a Citerna una colonnina di ricarica per E-Bike.

La sera del 23 luglio prende il via anche “Citerna Summertime”, una rassegna musicale che si svolgerà tra luglio ed agosto negli stupendi spazi all’aperto del borgo antico, tra Piazza Scipione Scipioni e la Rocca, e che ospiterà performers professionisti che spaziano dal jazz alla musica etno e che vedrà per la prima volta a Citerna un vero e proprio festival musicale, facendo del borgo antico una vera cittadella della musica live. La prima serata sarà in concomitanza con la rassegna dei Chiostri Acustici, organizzata dal Museo del Duomo di Città di Castello.

Il 24 e 25 luglio vedrà la luce anche la prima edizione de “L’Invitta Citerna”, una rievocazione storica ispirata alla battaglia Barberina che si svolse tra le mura del Borgo nel 1643 tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana, nella quale Citerna resistette invitta per mesi come una vera roccaforte.

Il 28 luglio continuano le serate dedicate all’intrattenimento storico, con la proiezione nella frazione di Pistrino del film “La guerra in casa”, con immagini d’epoca che testimoniano lo scontro del 1944 tra l’esercito alleato e tedesco che si svolse anche nel comune citernese. Il video è stato curato e realizzato dall’Istituto Storico Gabriotti.

La sera del 30 luglio Fighille presenta la terza edizione di “Musicarte”, l’evento che coniuga arte e musica, e che vedrà ancora protagonisti i bambini e i ragazzi che sfileranno indossando delle vere e proprie opere d’arte create utilizzando materiali riciclati. Sarà una serata dedicata all’arte e ai più giovani, che tornano protagonisti dopo tanti mesi di chiusura forzata.

Ancora altri appuntamenti ad agosto. Dopo le date musicali di Citerna Summertime del 13 e del 20 agosto, il 27 ancora musica, ma di altro genere: Citerna ospita anche quest’anno presso la chiesa di San Francesco una serata del Festival delle Nazioni, dedicato alla Norvegia.

Il 29 agosto Citerna sarà ancora teatro di una delle serate del Festival dei Cammini, organizzato da Progetto Valtiberina. Dopo un pomeriggio di convegni dedicato al senso storico e spirituale del Cammino di Francesco, in piazza Scipione Scipioni si svolgerà la Cena dei Popoli, con una serata dedicata all’enogastronomia sostenibile e all’intrattenimento.

Si concluderà infine ai primi di settembre, a Pistrino, la stagione degli eventi estivi con uno spettacolo di musica e di racconti, che vedrà tra i protagonisti artisti e rappresentanti di vari settori della vita sociale ed economica della nostra Valle.

Durante tutta l’estate, a partire dal 4 luglio fino alla fine di settembre, Citerna ospiterà mostre di arte presso la Sala degli Ammassi, in cui esporranno vari artisti che abbracciano diverse forme d’arte, dalla fotografia, alla scultura, alla pittura. Un’ esposizione no-stop nel centro storico dunque, che potrà essere visitata gratuitamente da cittadini e turisti.

“Siamo orgogliosi di proporre un programma così ricco e di qualità – dice l’assessore alla cultura Anna Conti – dopo tanti mesi di chiusura e di isolamento. Avevamo promesso serate di intrattenimento all’insegna della bellezza, della musica e della cultura dopo il lungo lockdown ed abbiamo lavorato e stiamo lavorando per portare avanti questo progetto. Le serate si svolgeranno principalmente tra le mura antiche di Citerna, nei bellissimi spazi aperti che il borgo naturalmente offre, ma saranno ospitate anche dalle nostre frazioni di Fighille e Pistrino, offrendo un ampio scenario culturale per tutti i gusti. Il tutto all’insegna dei protocolli di sicurezza ancora in vigore, per garantire un relax all’aperto in tutta tranquillità”.

“In questi giorni – aggiunge il sindaco Enea Paladino – il nostro Comune è finalmente Covid-free, essendo arrivati a 0 contagi, e questo ci dà un entusiasmo ancora maggiore nel promuovere un bel programma di intrattenimento estivo, per offrire un po’ serenità e piacevoli momenti. Citerna e le sue frazioni di Fighille e Pistrino sono pronte ad accogliere tutti per un’estate di bellezza e svago, offrendo cultura, musica ed una ristorazione di qualità in scenari unici. Vi aspettiamo questa estate a Citerna!”.