A Deruta al via la prima Giornata della Solidarietà

Il Comune di Deruta si appresta a dare il via alla prima edizione della Giornata della Solidarietà che si terràlunedì 9 settembre alle ore 21.00 in Piazza dei Consoli, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui valori della solidarietà e dell’inclusione.

Si tratta di un evento di grande rilevanza sociale, che rientra tra le varie iniziative del Green Festival, e che coinvolge numerose associazioni del terzo settore, cittadini e autorità locali, rappresentando un momento di incontro e riflessione sui temi della cittadinanza attiva e dell’impegno civile.

L’iniziativasi suddivide in tre momenti: la consegna del Premio “Città di Deruta” nella sezione Volontariato e Solidarietà, la sottoscrizione del Patto di Solidarietà con il Comune ucraino di Petrykivka per promuovere un messaggio “Dalla ceramica artistica un inno di pace al mondo” e infine la presentazione del Progetto Co-Housing gestito da Caritas e dal Comune di Deruta.

All’evento prenderanno parteil sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, il segretario del Consiglio comunale di Petrykivka,Lydia Mozhna, il portavoce del Movimento europeo di Azione Nonviolenta, Angelo Moretti e il Sottosegretario al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Giorgio Silli, oltre ai rappresentanti delle associazioni e autorità civili.

Le associazioni che verranno premiate per essersi particolarmente distinte per il loro impegno profuso a sostegno dei più bisognosi sono in tutto ventitré e le motivazioni sono variegate, sebbene il filo rosso che le unisce è rappresentato dal loro significativo contributo per il benessere della comunità, supportando le famiglie in difficoltà, promuovendo l’inclusione sociale attraverso progetti educativi e assistenziali, per l’impegno nella tutela dei diritti delle persone con disabilità, persone anziane e fragili, favorendo l’accesso a servizi e opportunità di crescita personale, per il loro prezioso contributo a favore della protezione dell’ambiente, per la promozione di stili di vita sostenibili, e per migliorare la qualità della vita di molti cittadini.

Le associazioni che riceveranno il Premio “Città di Deruta”sono: AIPD – Associazione Italiana Persone Down Sezione di Perugia; Coordinamento Regionale Associazioni per il Diabete; AUCC – Associazione Umbra per la lotta contro il cancro ODV; Comitato per la vita Daniele Chianelli; AVIS Regionale dell’Umbria; AULL – Associazione Umbra per lo studio e la terapia delle leucemie e linfomi; Rete delle Malattie Rare Umbria – Re.Ma.Re.; Fondazione Avanti Tutta; Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura ETS; Caritas Diocesana Perugia – Città della Pieve; Comitato Regionale Umbria Croce Rossa Italiana; La Rosa dell’Umbria; Lions Club Deruta; Associazione Onlus di volontariato Azione Civica; Vescovo Ivan Maffeis; Cardinale Gualtiero Bassetti; Uno in Più Associazione Sindrome Down Corciano Onlus; Virginia Giuseppina Coco e Luigino Bellucci; Rare Special Powers; Centro pari opportunità Regione Umbria; AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla; Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Perugia e Terni; Associazione Madre Speranza ODV.

Il momento di condivisione di valori e di solidarietà continuerà con la sottoscrizione del patto di solidarietà che verrà firmato tra il Comune di Deruta e il Comune ucraino di Petrykivka per promuovere attraverso la condivisione di valori artistici e culturali, un messaggio di pace. Si tratta di un’iniziativa che rientra nell’ambito di un rapporto di collaborazione tra il Coordinamento nazionale dei Segretari e Direttori regionali presso l’Associazione nazionale dei Comuni italiani e il Congresso delle autonomie territoriali dell’Ucraina, che ha individuato il Comune italiano di Deruta e il Comune ucraino di Petrykivka per attivare il primo “Patto di collaborazione”.

E infine verrà presentato il progetto Co-Housing gestito dal Comune di Derutain collaborazione con la Fondazione di Carità San Lorenzo, ente operativo della Caritas diocesana di Perugia e Città della Pieve. Si tratta di un’iniziativa denominataC.A.S.A.(Cooperare per l’Attuazione della Sostenibilità Abitativa) che punta a dare sostegno alle persone e famiglie indigenti che versano in emergenza abitativa comprovata.

Gli obiettivi del progetto sono tre: valorizzare gli immobili non utilizzati e metterli a disposizione delle famiglie in condizione di fragilità abitativa; co-progettare percorsi di inclusione sociale con i soggetti del territorio finalizzati a prendersi cura delle crescenti fragilità e vulnerabilità legate al disagio abitativo, attivando percorsi di accompagnamento personalizzati verso una nuova autonomia; accrescere il welfare comunitario attraverso la promozione del benessere individuale delle famiglie più bisognose.

Il progetto prevede un patto sociale con i destinatari finalizzato a far sì che i beneficiari si impegnino a partecipare attivamente alle attività di orientamento alla ricerca del lavoro, a prendere parte a percorsi di inclusione sociale nella comunità locale, a seguire delle attività volta al raggiungimento di una propria autonomia, e a farsi carico delle spese delle utenze o almeno di una parte di esse.

Il Sindaco di Deruta Michele Toniaccini ha espresso soddisfazione per questo primo grande appuntamento con la solidarietà, sottolineando l’importanza di creare momenti di incontro per rafforzare il senso di comunità e valorizzare il lavoro delle associazioni che operano nel sociale. “La prima Giornata della Solidarietà non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per riflettere su come ognuno di noi possa contribuire a una società più giusta, equa e solidale e per conoscere in modo più approfondito le attività svolte dalle realtà associative locali”.