A Spoleto, Foligno e Perugia in scena “Arlecchino?” di Marco Baliani con Andrea Pennacchi

Le Stagioni 24/25 di Spoleto, Foligno e Perugia ospitano Arlecchino? scritto e diretto da Marco Baliani, regista e drammaturgo tra i più originali del panorama teatrale italiano, che “disegna” in chiave contemporanea la maschera più celebre della Commedia dell’Arte per l’istrionico attore Andrea Pennacchi, noto al grande pubblico televisivo per il personaggio di Pojana.

Lo spettacolo chiude le Stagioni del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto martedì 1 aprile alle 20.45, e quella di Foligno mercoledì 2 aprile alle 21 al Politeama Clarici; sarà poi al Teatro Morlacchi di Perugia dal giovedì 3 a domenica 6 aprile (giovedì alle 19.30, venerdì alle 20.45, sabato alle 18 e domenica alle 17). In scena insieme a Pennacchi gli attori Marco Artusi, Maria Celeste Carobene, Miguel Gobbo Diaz, Margherita Mannino, Valerio Mazzuccato, Anna Tringali; musiche di Giorgio Gobbo arrangiate ed eseguite dal vivo dal duo “i sordi”, scene e costumi di Carlo Sala.

“In ogni epoca bisogna lottare per strappare la tradizione al conformismo che cerca di sopraffarla” (Walter Benjamin). È proprio quello lo spettacolo cerca di compiere: prendere un’icona internazionale della tradizione della commedia dell’arte, la maschera di Arlecchino, e Andrea Pennacchi la indosserà portandola dentro alla contemporaneità. Dal dissidio tra Arlecchino e il nostro mondo scaturiranno esilaranti situazioni ma, anche, dissacranti visioni e imperdibili scontri. E Arlecchino attraverserà, con la sua goffaggine e la sua furbizia, quei territori dello spirito umano che in ogni epoca mostrano le loro eterne contraddizioni.