Adrian Fartade – link4universe al Sanfra di Perugia per il format Digital Primitives

Dopo il monologo di Entropy For Life, all’auditorium San Francesco al Prato di Perugia va in scena il secondo appuntamento del format “Digital Primitives” della stagione Sanfra, promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia. A salire sul palco della suggestiva location venerdì primo marzo alle 21 sarà Adrian Fartade – link4universe con “Moriremo tutti! – Come finirà il mondo? E noi che fine faremo?”.

Da sempre abbiamo cercato di immaginare come potrebbe essere la fine del mondo e l’universo ci ha sempre dato tantissimi spunti a riguardo, da asteroidi e comete a stelle giganti e buchi neri. Tutto questo senza contare cosa potremo fare noi stessi o cosa succederà alla Terra nel tempo. Questo spettacolo esplora queste possibilità e i vari modi in cui il mondo potrebbe finire, tra una risata e l’altra, su come sta andando e come andrà.

Bio – Laureato in Storia e Filosofia presso l’Università di Siena con un percorso in scienza ed astronomia, si occupa di divulgazione scientifica a partire dal suo canale YouTube che conta oltre 150.000 iscritti, oltre che trattando temi di scienza ed astronomia in teatri e festival. La sua missione è fare appassionare alla conoscenza anche i più restii, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni. Ha all’attivo due libri pubblicati con Rizzoli: “A piedi nudi su Marte, viaggio nel Sistema Solare interno”, uscito nel 2018 e “Su Nettuno piovono diamanti” uscito il 12 marzo 2019.

Digital Primitives è un insieme di spettacoli di noti youtuber – tra i più seguiti nel web – che, attraverso l’arte teatrale del monologo, toccheranno i temi della scienza, della filosofia, della storia nonché dell’ecologia, promosso grazie ai fondi del bando Sostegno spettacoli dal vivo anno 2023 “Pr Fesr 2021 – 2027. Az. 1.3.4. – Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali” gestito da Sviluppumbria.

Prossimi appuntamenti : 10 marzo “Fallisci ancora fallisci meglio” di e con Alan Zamboni – Curiuss, 26 marzo “Terra – Solaris: solo andata. Un viaggio alla scoperta dell’anima” di e con Rick Du Fer – Daily Cogito, 3 aprile “L’Universo in un bicchiere” di e con Davide De Blasio – Spazi Attorcigliati, 27 aprile “L’utile inutilità della filosofia” di e con Matteo Saudino – Barbasofia.

Ingresso libero fino a esaurimento posti