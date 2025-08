Al Calvi Festival l’8 agosto “Letizia va alla guerra”

Tre storie di donne, accomunate dal loro nome, Letizia, e dal periodo storico, l’Italia delle due guerre mondiali e del fascismo. Gira intorno a questo tema il bellissimo spettacolo teatrale in programma al CALVI FESTIVAL per venerdì prossimo, 8 agosto alle 21,15 al Teatro del Monastero.

Agnese Fallongo, autrice e attrice, e Tiziano Caputo, attore-cantante-polistrumentista, saranno infatti i protagonisti di “Letizia va alla guerra”, la pluripremiata pièce teatrale, diretta da Adriano Evangelisti, che sta riscuotendo successi in tutta Italia e che racconta la vicenda di tre donne, ciascuna protagonista di uno specifico ruolo durante un periodo della storia italiana complesso e tragico.

”Intendevo dare voce alle persone comuni, quelle rimaste nell’ombra e in particolare alle donne che molto hanno amato e troppo hanno taciuto”, dice la Fallongo parlando del significato profondo dello spettacolo. La prima Letizia è una giovane sposa, partita dalla Sicilia per il fronte carnico durante la prima guerra mondiale, nella speranza di ritrovare suo marito Michele.

La seconda Letizia, invece, è un’orfanella cresciuta a Littoria (Latina) dalle suore e riconosciuta dalla zia solo dopo aver raggiunto la maggiore età. Giungerà a Roma in concomitanza con l’entrata in guerra dell’Italia nel secondo conflitto mondiale.

Infine suor Letizia, un’anziana sorella dalle origini venete e dai modi bruschi che, presi i voti in tarda età, si rivelerà essere il sorprendente trait d’union dei destini di queste donne tanto lontane quanto unite. Impreziosito da musiche e canzoni popolari eseguite dal vivo, prende vita un brillante, triplo “soliloquio dialogato”, che, pur nel suo retrogusto amaro, saprà accompagnare lo spettatore in un viaggio ironico e scanzonato.

Sabato 9 agosto il Calvi Festival dedica una serata al cinema per i bambini . Dalle 18,00 al teatro del Monastero la proiezione di film dedicati ai più piccoli.

Domenica 10 agosto alle 18,00 altro attesissimo appuntamento. Al Teatro del Monastero Benedetta Buccellato e Massimo Dapporto leggono brani tratti da “Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino.