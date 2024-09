Al “Chico Mendez” di Perugia domenica 22 settembre arriva lo spettacolo musicale “La storia siamo noi”

Ancora un’iniziativa per valorizzare e tenere vivo il parco “Chico Mendez” di Perugia da parte dell’associazione “Natura Urbana”. Domenica 22 settembre, con inizio alle ore 18, andrà in scena nell’area adiacente la stazione Cortonese del Minimetrò lo spettacolo “La storia siamo noi. La voce della coscienza musicale tra note e parole” con protagonisti il cantante Matteo Gentili e Marco Pareti che ha curato i testi. Previsti anche la partecipazione e il contributo di Anna Lisa Piccioni. “Con l’obiettivo di stare insieme per il nostro parco – spiegano gli organizzatori – abbiamo deciso di coinvolgere residenti e fruitori dell’area verde, una delle più grandi nel comune di Perugia, attraverso la forza della musica e la voglia di comunità”.

E la scelta della proposta artistica non poteva che ricadere su un evento emozionante che celebra la storia musicale con alcune canzoni italiane tra le più note e conosciute, che hanno accompagnato la vita di intere generazioni. Alternando aneddoti e racconti sui brani che fanno parte della storia di ognuno, attraverso la caratteristica e bellissima voce di Matteo Gentili e la narrazione di Marco Pareti e Anna Lisa Piccioni il pubblico potrà scoprire l’origine e il motivo ispiratore della creazione dei capolavori proposti, che negli anni sono diventati ambasciatori della musica leggera tanto da essere apprezzati in tutto il mondo.

Al termine dello spettacolo musicale, seguirà un momento aggregativo e conviviale grazie al supporto di Coop Centro Italia Sezione Soci Perugia e delle Cantine Baldassarri. Quest’ultime offriranno ai partecipanti un aperitivo con una degustazione dei loro prodotti tipici e degli ottimi vini. L’ingresso all’evento è gratuito.