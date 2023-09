Amelia, arriva “Leggimi…con ottimismo”, rassegna dedicata a libri e letteratura

“Il ricordo di Maria Caterina Federici”, “La figura di Mario Draghi”, “L’editoria vista dalla Rai”, “Un ritratto inedito di Stefen King”. Sono alcuni degli appuntamenti proposti da “Leggimi…con ottimismo”, una rassegna dedicata ai libri e alla lettura, organizzata ad Amelia dall’associazione “L’arte di esporre”, in collaborazione con il Comune di Amelia e la biblioteca “Luciano Lama”. Tredici gli appuntamenti previsti, dall’8 ottobre al 26 novembre con libri ed autori.

“Filo conduttore – spiega il curatore, Roberto Ferraro – è il piacere della lettura, ma anche il piacere di condividere con gli autori momenti di approfondimento su alcuni temi caldi della quotidianità: il lavoro, la politica, la memoria, il linguaggio, la musica, la storia. Parleremo anche di Sciascia e di come è cambiato il mondo dell’editoria”. Tra i partecipanti, Marco Frittella, Guido Barlozzetti, Mario Morcellini, Raffaele Federici, Aurelio Canonici, Valter Vecellio e Peter Stein. “Il Comune e la Biblioteca – sottolinea l’assessore Elide Rossi – hanno sostenuto l’iniziativa nella convinzione che l’arricchimento dell’offerta culturale nasca anche con il contributo dell’associazionismo”.

L’appuntamento di apertura sarà domenica 8 ottobre con un incontro in ricordo di Maria Caterina Federici, con la partecipazione del sociologo Mario Morcellini, Laura Guercio e Uliano Conti, che ha curato un volume di scritti in onore della sociologa amerina recentemente scomparsa. Gli incontri sono stati realizzati in collaborazione con il giornalista Mino Lorusso.