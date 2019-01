Anggun ospite di ‘Foligno Musica’: il concerto spostato al 9 febbraio 2019

FOLIGNO – A causa di problemi logistici e tecnici, non dipendenti né dalla volontà dell’artista né dall’organizzazione, il concerto a Foligno di Anggun, inizialmente previsto per il 16 gennaio, si terrà invece sabato 9 febbraio. Confermate location (Auditorium San Domenico) e orario (21.15). Chi ha già acquistato il biglietto per il 16 potrà assistere con lo stesso tagliando al concerto del 9 febbraio, mentre chi vuole potrà ottenere il rimborso dei tickets entro il 31 gennaio.

In occasione della nuova data di Foligno dell’artista indonesiana con il suo “The Intimate Tour”, Athanor Eventi conferma anche la serie di appuntamenti legati all’evento organizzati in collaborazione con Comune di Foligno, Centro Servizi Foligno e Cristiana Mariani. Obiettivo, celebrare la più famosa artista discografica indonesiana e uno dei pochi intrattenitori asiatici che hanno guadagnato consensi internazionali, nonché attivista umanitario in rappresentanza delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura come “ambasciatore di buona volontà”.

Un nome internazionale e prestigioso come quello di Anggun è stato infatti inserito quest’anno per arricchire la nuova stagione 2018/2019, la terza, di ‘Foligno Musica’ organizzata da Athanor Eventi con il patrocinio del Comune di Foligno. ‘The Intimate Tour’ dell’artista indonesiana regina del pop arriverà in città come primo colpo del nuovo anno, dopo i concerti di Vasco Brondi-Le Luci della centrale elettrica e dell’accoppiata Pastis e Irene Grandi.

Le iniziative collaterali prenderanno il via venerdì 8 febbraio con una “cena di benvenuto”. Nel corso della cena, riservata ad un massimo di cinquanta partecipanti che siano in possesso dei biglietti per il concerto di Anggun, la città darà il benvenuto istituzionale all’artista.

La mattina del concerto, il 9 febbraio alle ore 11 nella sala video dell’Auditorium San Domenico, Anggun incontrerà una rappresentanza di circa 80 studenti delle scuole superiori di Folignoche potranno rivolgerle delle domande sulla sua carriera artistica e sul suo impegno umanitario.

Infine, nel corso del concerto, confermato anche lo shooting fotografico legato al corso di fotografia organizzato da Marco Agabitini Studio: i partecipanti eseguiranno una serie di scatti del concerto, il migliore dei quali, selezionato personalmente da Anggun, sarà pubblicato sulla pagina facebook dell’artista. Oltre ai concerti, infatti, quest’anno è stato avviato un nuovo format promosso dal fotografo Marco Agabitini. Con docenti professionisti del settore si sono svolte delle lezioni serali all’Auditorium Santa Caterina per fotografi e videomaker che culmineranno ora con sessioni di scatti e riprese sotto palco durante i concerti di Anggun e Gabry Ponte (altro nome già annunciato per la stagione, con lo show del dj in programma il 30 marzo 2019). Un’esperienza importante quindi per fotografi e operatori video alle prime armi che avranno così una bella occasione, molto rara nel settore della musica e dei grandi concerti, per mettersi subito alla prova. Per info: info@marcoagabitini.com; camillocarobifotografia@gmail.com (tel. 344.1306486).

Anggun – “The Intimate Tour”

Un tour unico per la sua strutturazione, creato appositamente per i Club e teatri Italiani, in cui Anggun proporrà un concerto intimo, accompagnata solo da 3 musicisti (percussioni, chitarra, tastiere) per riproporre tutti i suoi successi, compresa l’ultima produzione ‘The Good is Back’. Foligno, dopo aver “strappato” la data a Roma, sarà una delle cinque città italiane (oltre a Milano, Bologna, Genova, Treviso) ad ospitarla per questo tour.

Nata nel 1974, Anggun è senza dubbio il più famoso artista discografico indonesiano del mondo e uno dei pochi intrattenitori asiatici che hanno guadagnato consensi internazionali. Iniziando la sua carriera da bambina in Indonesia, si è imposta per una carriera internazionale quando si è trasferita in Francia per proseguire il suo debutto musicale in Europa, all’età di 20 anni. Verso la fine degli anni ’90, il suo singolo “Snow On The Sahara” ha avuto un enorme successo nell’industria musicale francese, portando presto Anggun nel più ampio mercato internazionale con l’uscita del suo album che ha venduto oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 2015 ha ricevuto il leggendario “World Music Award” a Monaco come artista asiatico che ha più venduto al mondo. Oltre ai suoi successi musicali, Anggun è nota come attivista umanitario, in quanto ambasciatrice dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e come ambasciatore di buona volontà ed anche Ambasciatrice di Cristianità in Asia. Molto vicina alle istanze delle donne, è diventata un simbolo dell’emancipazione femminile e dell’integrazione fra culture, arrivando a essere nominata ‘Cavaliere delle arti e delle lettere’ dal Governo francese.