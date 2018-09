Assisi, successo per il Drones Festival

ASSISI – Si è conclusa nel migliore dei modi la tre giorni dell’Assisi Drones Festival, prima edizione dell’evento dedicato al mondo dei droni. Una evento ibrido capace di mettere insieme le due anime di questo variegato modo, quella spettacolare con gli spettacoli, le simulazioni e le gare e quella tecnica che ha portato a Santa Maria degli Angeli alcuni dei massimi esperti italiani del settore.

Molto positivo il giudizio dell’Amministrazione Comunale che, attraverso Stefania Proietti, Sindaco di Assisi, ha espresso forte apprezzamento per i risultati del festival, sia in termini di programma che di presenze. Tutti esauriti i corsi professionali che hanno visto la partecipazione di agronomi, ingegneri, architetti provenienti anche da fuori regione. Tra i momenti tecnici più apprezzati c’è stato il corso di Massimo Ilari del Corpo nazionale del soccorso alpino speleologico, il pilota che ha effettuato i rilievi con il drone sul ponte Morandi di Genova dopo il crollo, adesso al vaglio degli inquirenti. Tra i massimi esperti italiani del settore, formatore della Protezione Civile e dell’Esercito.

Tra gli eventi che hanno attirato maggiormente i neofiti e le famiglie c’è stato sicuramente il Battesimo del volo, l’attrazione gratuita pensata per i più piccoli che hanno potuto provare l’ebrezza di pilotare un vero e proprio drone sotto la guida attenta e professionale di piloti. La Drone Experience che ha offerto una vista mozzafiato di Santa Maria degli Angeli dall’alto, dal punto di vista di un drone appositamente alzato in volo da un pilota autorizzato ENAC e il Drones show, lo spettacolo di luci e grandi acrobazie in cui i piloti Giuseppe Rinaldi, Luisa Rizzo e Bramo FPV si sono sfidati a gran velocità con i loro apparecchi volanti.

SUCCESSO E APPREZZAMENTI DI PUBBLICO E COMMERCIANTI PER LA NOTTE BIANCA. Molto positiva l’esperienza della Notte vola, la notte bianca di venerdì 14 settembre dove il pubblico ha letteralmente invaso le vie e le piazza di Santa Maria degli Angeli e gustato le prelibatezze locali preparate dai bar e dai ristoranti. Un esempio di cooperazione tra diversi soggetti che ha portato beneficio per la collettività. Ha funzionato anche la collaborazione tra Associazione culturale sofà, Comune, Pro Loco e Confcommercio Assisi-Valfabbrica. Il festival è stato organizzato dall’Associazione Culturale Sofà con il patrocinio e la collaborazione della Città di Assisi, Confcommercio Assisi-Valfabbrica e cordellina; partner tecnici : Inversore di Raimondo Cantarana, Rachidea di Paolo Mirabella, Francesco Attuto fotografo, Personal Drones, Sky Caffè, Drone World Italia con il loro Drone Park, Dronero con la sua Drone Esperienze, Scuola Volo Cupe e con il patrocinio di diversi Ordini professionali: Ordine degli Ingegneri di Perugia, Ordine degli Architetti P.P.C. di Perugia, Collegio Geometri e Geometri Laureati di Perugia, Federazione Agronomi Forestali Umbria, Collegio Periti Agrari e Agrari Laureati di Perugia e Terni e Ordine dei Geologi della Regione Umbria.