Basta un click, visita il sito Hera Comm e la multiutility ti regala il biglietto di uno dei concerti di Suoni Controvento 2022

Ha preso il via il 16 luglio con le note del maestro Mario Brunello ad Assisi, Suoni Controvento, festival estivo di arti performative che in questo 2022 coinvolgerà ben 21 comuni umbri, promosso da Aucma con il sostegno della Regione Umbria, della Fondazione Perugia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e di Sviluppumbria.

Tra i main partner di questa sesta edizione spicca il gruppo Hera che, per l’occasione, si fa promotore di un’iniziativa molto generosa. A partire dal 21 luglio, per tutta la durata del Festival, la multiutility offre infatti ai fruitori della rassegna l’opportunità di ricevere biglietti per gli eventi a pagamento.

Prenotare i biglietti offerti da Hera (fino ad esaurimento dei posti disponibili) è semplice. Basta visitare la sezione dedicata sul sito Hera Comm (https://heracomm.gruppohera.it/eventi/suoni-controvento) e scegliere l’evento di Suoni Controvento disponibile che interessa. Inserendo nome cognome e indirizzo mail, si potrà, appunto ricevere, il biglietto per lo spettacolo.

I concerti e gli eventi disponibili, programmati fra giovedì 21 luglio e domenica 11 settembre, abbracciano tutti i generi musicali: dal pop, al jazz, alla canzone d’autore, fino al folklore locale, con “La notte dei cantori” (Fab Mayday, Nicola Cappelletti e i Maggiaioli della tradizione umbra).

Tutte le performance, nel pieno spirito del Festival, sono programmate in luoghi di enorme suggestione naturalistica o architettonica. Ad esempio, Mannarino si esibirà il 24 luglio sui pascoli di Pian di Rolla, mentre Ermal Meta, il 30 luglio, canterà nella splendida cornice a Pian di Spilli, fra Scheggia e Costacciaro, a cui si accederà dopo una camminata di 40 minuti abbondanti. Ludovico Einaudi (31 luglio) e Angelo Branduardi (28 agosto) si esibiranno invece nel sito archeologico dell’antica città di Carsulae. Gli spettacoli non riguardano comunque solo la musica. Di particolare interesse, ad esempio, i dialoghi di Roberto Catalano e Guido Mercadini (31 luglio a Rocca di Braccio) o l’Opera Noir del giallista Giancarlo de Cataldo (2 settembre ad Assisi).

“Suoni Controvento” è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna.

Siti ufficiali: www.heracomm.gruppohera.it – www.suonicontrovento.it