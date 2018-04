Cannara, attivo il Circolo Lettori: c’è “Gnomeide”

CANNARA – A Cannara, da alcune settimane, è attivo il Circolo Lettori che nasce dal desiderio di mettere ,appunto, in circolo, socializzare,dare vita e prosecuzione alle storie scoperte nei libri in uno spazio aperto e capace di accogliere pensieri, riflessioni, emozioni.

Per far conoscere tale iniziativa e contemporaneamente celebrare la giornata mondiale del libro, il Circolo ha organizzato per sabato 21 aprile alle ore 21, presso il centro sociale di Cannara la presentazione del libro ” Gnomeide”. Gli autori di Gnomeide, Sonia Montegiove e Gilberto Santucci, racconteranno il loro libro edito da TAU Edizioni.

Il libro ha come protagonisti un padre, una madre e i loro due figli- gli ” gnomi”- che osservano e descrivono il mondo senza indugi, una famiglia che sa raccontarsi con umorismo offrendo interessanti spunti di riflessione sull’ uso di internet e dei nuovi media.

“Abbiamo lavorato all’ iniziativa per molte settimane- spiegano i componenti del Circolo- e vi aspettiamo numerosi, “gnomi” inclusi”. L’ iniziativa, patrocinata dal Comune di Cannara e a cui è stato invitato anche il Commissario straordinario, si aprirà con l’ intervento di Paola Ciotti, presidente del Centro Sociale, che mette a disposizione la propria sede per l’evento e per gli incontri del Circolo Lettori, e di Maria Vassalli coordinatrice del Circolo. Da sottolineare che, per scelta degli autori, i proventi delle vendite di ” Gnomeide” sono destinati all’ Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma Onlus.