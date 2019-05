Cantine aperte, 25 e 26 maggio visite ed eventi nelle Cantine

TORGIANO – Vino, gastronomia e cultura, ma anche consapevolezza nel consumo e rispetto per il pianeta. Saranno questi i temi di Lungarotti per la 27^ edizione di Cantine Aperte, la rassegna nazionale del Movimento Turismo del Vino (MTV) in programma in tutta Italia il 25 e 26 maggio, e che in Umbria si presenterà con un format tutto rinnovato all’insegna della qualità dell’offerta, della sostenibilità ambientale e del bere responsabilmente. Un aspetto, quest’ultimo, che torna – come era nelle origini – al centro del progetto di MTV e condiviso dalla cantina umbra antesignana dell’enoturismo in Italia che per i winelover proporrà un solo calice in degustazione gratuita.

E sono numerose le iniziative che nella due giorni dell’evento enoico più pop del Paese animeranno le tenute Lungarotti di Torgiano e Montefalco, dalle visite in cantina (10.00-18.00) alle degustazioni su prenotazione, fino agli appuntamenti gourmet. Sul fronte cultura invece, il Museo dell’olivo e dell’olio (Moo) e il Museo del vino di Torgiano (Muvit) apriranno con ingresso ridotto (4 euro) e un calice di vino in omaggio per tutti.

Sabato 25 maggio alla cantina di Torgiano, brunch (ore 13.00) e visite fino alle 19.00 in attesa della tradizionale cena con il vignaiolo presso l’Enoteca della Cantina (ore 20.30). E poco distante, il Moo aprirà in esclusiva anche alla sera per un progetto dedicato ai più piccoli, realizzato in collaborazione con POST – Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia: “Sognando al museo”, per vivere una notte magica alla scoperta della millenaria tradizione dell’olivo e dell’olio. Inoltre, per tutti i genitori che parteciperanno con i propri figli è previsto il 10% di sconto sul costo della cena in cantina.

Si prosegue domenica 26 maggio con proposte all’insegna del gusto e della convivialità. A Torgiano arriveranno i food truck di delizie della gastronomia locale da abbinare ai vini della storica cantina umbra, mentre gli intenditori si daranno appuntamento all’Enoteca per le degustazioni del nuovo San Giorgio, l’iconico “Superumbrian” di Lungarotti che questa primavera, per il suo quarantesimo compleanno, ha debuttato a Vinitaly rinnovato nell’uvaggio e nella veste grafica. Ad attendere i più piccoli invece, i laboratori didattici di POST e i cavalli del Maneggio Bistocchi, per un giro in sella tra i vigneti in compagnia dell’associazione dei Cavalieri di Giano. Nel frattempo, al Muvit in programma due visite guidate gratuite (ore 11.00 e 15.00) e in chiusura di giornata, un aperitivo con musica all’Osteria del Museo. Le iniziative continueranno anche nella tenuta di Montefalco, con un pranzo in vigna su prenotazione (ore 12.30) a cura del ristorante Il Cavaliere di Foligno (PG) e la merenda in cantina (15.00-18.30).

Anche quest’anno per Cantine Aperte, Lungarotti aderisce al progetto MTV Umbria – Fondazione Airc per la ricerca sul cancro a cui sarà devoluto il ricavato dalla vendita dei calici.

Cantine Aperte da Lungarotti a Torgiano

Sabato 25 maggio

Brunch, ore 13.00, su prenotazione

Cena “A tavola con il vignaiolo”, ore 20.30, 30,00 euro/persona su prenotazione (sconto 10% per partecipanti a “Sognando al museo”)

Domenica 26 maggio

Orario apertura: dalle 10.00 alle 18.00

Degustazioni di San Giorgio, 15,00 euro/persona

Cantine Aperte da Lungarotti a Montefalco

Domenica 26 maggio

Pranzo in vigna, ore 12.30, 25,00 euro/persona su prenotazione (entro giovedì 23 maggio)

Cantine Aperte al Museo dell’olivo e dell’olio (Moo) e il Museo del vino di Torgiano (Muvit)

Sabato 25 maggio

Orario apertura Muvit e Moo: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

“Sognando al museo” presso il Museo dell’olivo e dell’olio (Moo): a partire dalle ore 20.30

Domenica 26 maggio

Orario aperura Muvit: dalle 10.00 alle 18.00; visite guidate gratuite ore 11.00 e 15.00

Cantine Aperte all’Osteria del Museo :

Domenica 26 maggio

A fine giornata aperitivo, 8,00 euro/persona