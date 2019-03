CASCIA – Torna la “Fiera del Capo Lanuto”, la cui terza edizione si terrà da venerdì 5 a domenica 7 aprilee vedrà protagonista la pastorizia e i suoi prodotti d’eccellenza. Espositori gastronomici, d’attrezzature agricole, mangimi, bestiame, artigianato, ma anche degustazioni, convegni, dimostrazioni,ricotta salata da guinness, gara di mungitura e spettacoli come il concerto di Gigione, tutti elementi che caratterizzano la ricca tre giorni di festa. Nata dalla Sa Paradura organizzata dai pastori della Sardegna nel 2017, la manifestazione èorganizzata grazie alla sinergia tra la proloco Cascia-Roccaporena e il Comitato “Pastori di Cascia e frazioni” con il patrocinio del Comune di Cascia, ed ha come obiettivo la valorizzazione e la promozione del mondo della pastorizia, delle sue tradizioni, dei suoi prodotti, della cultura popolare ed agricola e più in generale del territorio.

Il programmadella manifestazione, che si svolge presso Piazzale Leone XIIIai piedi del centro storico della città, parte venerdì 5 aprilealle 15.30 con l’apertura dell’area mercato e fiera ed il taglio del nastro al quale prenderanno parte insieme agli organizzatori, il sindaco Mario De Carolis, l’amministrazione comunale e rappresentati regionali. Ad inaugurare l’evento, il guinness della ricotta salatapiù grande del mondo, che vedrà i pastori tentare di mettere a segno un nuovo primato, superando il record stabilito già lo scorso anno con una ricotta di ben 12 kg e 212 grammi. Alle 19.30, poi, presso lo stand gastronomicoallestito per l’occasione e dove si prepareranno nei tre giorni piatti della tradizione, carni alla brace e molto altro, cena con i pastori di Casciae dintorni e serata in musica per la “Rassegna degli organetti” con gli Alta Quota.

Sabato 6 aprile, alle 9.00 la riapertura della fiera e del mercato, poi alle 10.30 l’incontro-dibattito-degustativo “Pascolo e latte a crudo per il futuro della montagna”. Dopo il pranzo allo stand gastronomico, alle 16.00 l’avvincente gara di mungiturache vedrà protagonisti diretti le greggi e i pastori, i quali mostreranno la loro abilità. Serata di spettacolo con Gigione in concerto.

Domenica 7 aprile, alle 9.00 riaprono gli stand della fiera, mentre dalle 15.30 lo spettacolo dell’Orchestra Matteo Tassi. Grande chiusura all’insegna del gusto con la degustazione della ricotta salata da guinness, affogata nella melata croccante degli altipiani casciani.