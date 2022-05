Comìc, alla sala dei Notari appuntamento con Stefano Rapone Live

Sarà la sala dei Notari di palazzo dei Priori a Perugia a ospitare il 3 maggio alle 21 il prossimo evento in cartellone per Comìc, format di stand-up comedy che, per l’occasione, propone in sinergia con la stagione Tourné il nuovo spettacolo di Stefano Rapone, “Stefano Rapone Live”.

Sul palco uno degli ospiti fissi di “Una pezza di Lunghini” porterà mille colpi di scena, storie che prendono una piega inaspettata e riflessioni sul presente mai sentite prima, a volte neanche dall’autore stesso, anche perché sta ancora scrivendo lo spettacolo mentre viene pubblicata questa sinossi. L’unica cosa che può assicurarvi è che ci sarà almeno una battuta sul vaccino.

BIO – Stefano Bin Laden Von Hitler, in arte “Rapone” per motivi commerciali, nasce a Roma nel 1986, uscendo dal corpo di un altro essere umano. Collabora come autore con il Trio Medusa. Ha partecipato ai programmi TV “Battute?” su Rai 2, “Mai Dire Talk” con la Gialappa’s Band su Italia1, “Natural Born Comedians”, “Stand Up Comedy” e “CCN – Comedy Central News” su Comedy Central (SKY) e “Una Pezza di Lundini” su Rai2. Si distingue per una comicità monotono che si scontra invece con la violenza delle critiche che il comico rivolge verso se stesso e verso il mondo. Scrive e disegna fumetti quali “Marco Travaglio Zombi” e “Natale a Gotham” coi quali fa i soldi e fugge all’estero per realizzare il suo sogno: vivere come vivono i ricchi. Muore battendo la testa in una vasca piena di monetine, senza averne mai spesa neanche una.

Prevendite aperte su DiyTicket