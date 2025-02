Da Fagnani a Hosokawa per l’Umbria Green Festival

Ci saranno anche Francesca Fagnani, che aprirà il cartellone di eventi il 3 marzo, e poi Massimo Recalcati, Nicola Lagioia, Giovanni Sollima, ma anche ospiti internazionali come Toshio Hosokawa, all’Umbria green festival 2025. L’edizione del decennale. Il programma di quest’anno prosegue così il progetto artistico che mette insieme esperti di energia e ambiente, scienziati, artisti e filosofi per raccontare il futuro. Tramite una rete di eventi, l’obiettivo è ancora quello di diffondere il paradigma sostenibile, unendo tutte le arti e la scienza nel segno della natura. Da marzo a settembre 2025, come nelle altre edizioni, numerosi eventi e tantissimi ospiti saranno a Perugia, Assisi, Orvieto, Spoleto, Marsciano, Montecastello di Vibio e Carsulae. Ospite di livello internazionale sarà Toshio Hosokawa, uno dei più grandi compositori al mondo, con un’opera scritta in esclusiva per il festival e per l’Umbria, che avrà a che fare con Giotto.Ci saranno poi personaggi come Massimo Recalcati, nella piazza della Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, in collaborazione con l’evento il Cortile di Francesco. Atteso anche il violoncellista Giovanni Sollima a Carsulae. E poi tanti scrittori, come il Premio Strega 2024 Donatella Di Pietrantonio e Nicola Lagioia. Il programma completo verrà pubblicato su www.umbriagreenfestival.it.