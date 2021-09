Da Pompei a via Birago, sul grande schermo a Perugia il leggendario concerto dei Pink Floyd

Un evento speciale per salutare l’estate e chiudere, con la musica dei Pink Floyd, l’edizione 2021 della Sagra del Cinema on the road. Dopo una trentina di date tra Umbria e Toscana torna a fare tappa a Perugia, sabato 25 settembre alle 21 in via Birago, la kermesse cinegastronomica ideata e promossa dall’associazione perugina MenteGlocale. Sul grande schermo gonfiabile con cui, in questi due anni di Covid-19, la manifestazione si è reinventata in versione itinerante, verrà proiettato il cult Pink Floyd Live at Pompeii, film del 1972 di Adrian Maben che racconta il leggendario concerto della band inglese nella suggestiva area archeologica. Una pellicola entrata nella storia – della musica e della cultura mondiale – testimonianza dello stato di grazia di Gilmour, Waters, Mason e Wright, tra rock e psichedelia. La proiezione, ad ingresso gratuito, si terrà nel parco tra i palazzi di via Birago, nel rispetto della normativa di sicurezza vigente (per l’accesso è necessario il Green Pass, e la prenotazione è consigliata scrivendo via mail a giorgio@sagradelcinema.it). Nel parchetto ci saranno delle sedute, ma chi può è invitato a venire con teli, coperte, stuoini o sdraio, per godersi al meglio – confidando in una serata mite – l’emozionante viaggio musicale in compagnia dei Pink Floyd.

L’appuntamento di chiusura della Sagra del Cinema 2021 si tiene nell’ambito della seconda edizione della festa Via Birago & Friends, in programma dal 24 al 26 settembre nella piazza e negli spazi del popoloso (e popolare) quartiere della primissima periferia cittadina a ridosso del centro storico.