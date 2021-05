Dal 15 maggio al 30 settembre Deruta diventa il “Borgo delle Arti”

Perugia – Un mosaico di arte, cultura, musica, teatro e mostre con al centro la tradizione artistica della ceramica fatta a mano. Tutto questo e altro ancora è “Deruta Borgo delle Arti”, che dal 15 maggio al 30 settembre animerà le serate di cittadini e turisti con numerosi appuntamenti, in presenza, in totale sicurezza, e online, che mettono in luce piazze, vicoli e bellezze del territorio.

All’interno di questo contenitore di eventi, contestualmente sarà inaugurato il week-end dedicato a “Buongiorno Ceramica”, la manifestazione che porta i visitatori alla scoperta della ceramica artistica e artigianale, tra antiche tradizioni e nuove sensibilità.

“Vogliamo continuare a produrre cultura e con essa benessere”, ha detto il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, questa mattina nel Palazzo della Provincia di Perugia durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse. “La ceramica – ha proseguito – è un simbolo della nostra tradizione e identità, un biglietto da visita dei nostri territori. La pandemia ha rallentato l’economia ma non ha fermato la volontà di portare avanti progetti e iniziative, per farci trovare pronti nel momento della ripartenza che, sono sicuro, arriverà presto. Il calendario degli eventi estivi dimostra il senso di unità, ma anche il desiderio, la speranza e la volontà di ripartire. Le due giornate di Buongiorno Ceramica saranno un momento importante per accendere i riflettori su un settore trainante della nostra economia e della nostra cultura, che è la ceramica artistica tradizionale fatta a mano dai nostri artigiani. Sarà una nuova occasione di crescita per Deruta, che vedrà anche la presentazione in anteprima del Disegno di legge di alcuni senatori sulle misure di tutela e promozione dell’artigianato artistico”.

Fulcro delle giornate di sabato 15 e domenica 16 maggio sarà il Museo Regionale della Ceramica dove, alla 11, verrà inaugurata la mostra a cura del Comitato degli Artigiani Ceramisti di Deruta e alle ore 11.30 ci sarà un incontro – dibattito sul DDL “Misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato”. Proprio sul valore della mostra degli Artigiani, nel corso della conferenza stampa, si è soffermato Francesco Federico Mancini, il direttore del Museo Regionale della Ceramica di Deruta, che si è detto contento di ospitare una rassegna capace di riportare il senso delle origini del Museo, che nasce proprio per servire gli artisti.

A ricordare l’importanza di questa manifestazione per il territorio e l’impegno stesso dei ceramisti per l’evento sono stati, poi, Annalisa Mordenti, Presidente del Comitato degli Artigiani Ceramisti di Deruta, Paolo Ricciarelli, Presidente dell’Associazione “Pro Deruta”, e Francesco Minelli, Presidente dell’Associazione “La Casa degli Artisti”. Tra i presenti anche l’editore Jean Luc Bertoni, che dal 27 al 29 agosto tornerà nel Borgo con una nuova edizione di Deruta Book Fest, la rassegna che coinvolgerà 100 autori italiani di narrativa e poesia, con uno spazio dedicato ai bambini, e Onno Verschoor, direttore artistico dell’Accademia di Amsterdam, che curerà varie iniziative musicali del calendario estivo.

Questo il programma di Buongiorno Ceramica:

Sabato 15 maggio, alle ore 10, inaugurazione della “Scalinata dei Ceramisti”, presso il parcheggio di via Circonvallazione nord, alle 11 nel Museo Regionale della Ceramica verrà inaugurata la mostra a cura del Comitato degli Artigiani Ceramisti di Deruta e alle ore 11.30 l’incontro – dibattito sul DDL “Misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato”.

Nel pomeriggio si terrà il convegno “Il coraggio di essere donna”, nella sala del Consiglio comunale, e alle 18 l’inaugurazione dell’Ufficio Informazioni e Accoglienza turistica nell’Antica Fornace Grazia.

Domenica 16 maggio alle ore 10 inaugurazione della collezione De Lucchi “Maioliche Deruta 2012” presso il Museo della Ceramica e alle ore 11 Santa Messa con premiazione dei ceramisti nati nel 1946. Nel pomeriggio alle ore 16 visita guidata su prenotazione per ammirare le recenti acquisizioni del Museo e, alle ore 18, la presentazione del volume “Deruta, il paese dell’arte civile”.