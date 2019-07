Dialoghi a Spoleto 2019. Grande successo per il ciclo di incontri dedicato alle donne, contro ogni stereotipo

SPOLETO – Soddisfazione ed entusiasmo per la terza edizione dei “Dialoghi a Spoleto” che si conclude venerdì 12 luglio con il riconoscimento a Vincenzo Spadafora, Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità, per il suo impegno nei confronti della valorizzazione del mondo femminile e della tutela delle donne in difficoltà, da parte del comitato scientifico dei “Dialoghi a Spoleto 2019”.

I quattro incontri in programma dal 29 giugno al 12 luglio, sui temi ‘Rapporto Madri e Figlie’, ‘Donne e Finanza’, ‘Donne e Scienza’, ‘Donne e Calcio’ e moderati da Paola Severini Melograni e con la partecipazione di Linda Laura Sabbadini per la consueta analisi statistica, si sono tenuti anche quest’anno nell’ambito del Festival dei Due Mondi di Spoleto, contesto ideale per ospitare l’originale format dei ‘Dialoghi’ che, nel corso dei tre anni e grazie alle ai racconti delle oltre 60 donne straordinarie intervenute, è diventato un luogo d’eccezione e di riferimento per l’empowerment femminile.

Anche quest’anno tutti gli appuntamenti hanno riscosso grande consenso tra il pubblico, sempre attento e partecipe. Ottimo è stato l’apprezzamento delle Istituzioni locali e nazionali, come il riscontro da parte della stampa locale e nazionale, che ha seguito con interesse tutti gli appuntamenti e le tematiche trattate.

Con l’appuntamento di venerdì 12 termina la terza edizione estiva dei “Dialoghi a Spoleto” ma il ciclo di incontri continua, come già avvenuto lo scorso anno. In autunno a Roma, nel mese di ottobre (data da definire) si terrà un evento speciale dei ‘Dialoghi’ dedicato alle donne della politica italiana.