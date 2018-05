Disabilità e inclusione a Perugia: “Una ragazza in gamba” presenta la sua autobiografia

PERUGIA – La Sala dei Notari ospiterà DOMENICA 27 MAGGIO ORE 17,30 unappuntamento importante per la nostra collettività patrocinato dal Comune di Perugia, un confronto con le istituzioni su disabilità, sport e inclusionenel territorio. L’occasione sarà la presentazione dell’autobiografia di Paola Buzzetti “Una ragazza in gamba”, che esce per la collana “le maree” di ali&no editrice specificamente dedicata a queste tematiche. Ne parleranno con l’autrice il Sindaco di Perugia Andrea Romizi, la Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria Donatella Porzi, Luca Aiello, atleta ipovedente di Ellera che ha corso con successo l’ultima Maratona di New York, Francesca Silvestri, direttore editoriale ali&no editrice, insieme ad associazioni, sportivi e disabili impegnati in attività sociali.

Paola è una ragazza in gamba forse perché due gambe non le ha mai avute. Affetta da una malattia rara dalla nascita, è riuscita laddove altri avrebbero fallito, ha superato complessi interventi chirurgici e dolorosi percorsi riabilitativi, ma ha saputo trasformare il dolore e le difficoltà in speranza, costruendosi il futuro che desiderava pezzo dopo pezzo, senza mai abbandonarsi alla disperazione che la sua condizione avrebbe potuto favorire.

La vita di Paola è una storia bellissima e positiva, di resilienza quotidiana, di amore per la vita e per gli altri, di quelle che ti prendono il cuore e ti spingono a fare di più, ogni giorno, senza compromessi.

Per questo la storia di Paola doveva essere raccontata.

«Se mi sono salvata e oggi posso raccontare la mia vita è perché ho incontrato le persone giuste o perché tutto questo era già scritto nel mio destino? Io non ho la risposta a questi interrogativi, che pure mi pongo spesso, ma credo che il futuro ce lo costruiamo da soli giorno dopo giorno, salita dopo salita, dolore dopo dolore, un dolore che a volte ti spezza il cuore ma che va vissuto fino in fondo per avere la forza di superarlo.»

Paola Buzzetti,nata a Roma, vive in Umbria da molti anni. Affetta da una malattia rara alla nascita, è priva di una gamba e del rene destro, ha subito molti interventi chirurgici e altrettante riabilitazioni per correggere numerose malformazioni interne ad altri organi. Ha lavorato in una comunità di recupero per ex tossicodipendenti come volontaria e oggi ha un’occupazione stabile. Vive in una casa su una collina che guarda il Lago Trasimeno con il marito, due cani, un gatto e qualche tartaruga.

Ha voluto scrivere la sua esperienza di vita perché divenga uno stimolo per tutti, disabili e non, per superare le diversità, qualunque esse siano.

Per interviste e contatti: Francesca Silvestri 380 3573336, effe.silvestri@gmail.com.

isbn 978-88-6254-207-4

(ali&no editrice, pp.186, € 15,00)

www.alienoeditrice.net