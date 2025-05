“Fede” il primo EP del cantautore orvietano Jack Bellezza

Esce in CD e su tutte le piattaforme digitali, il 9 maggio 2025, il primo EP “Fede” del cantautore orvietano Jack Bellezza, anticipato dal singolo “Attori”, distribuito e promosso da (R)esisto, produzione artistica Michele Guberti (Massaga Produzioni).

Fede è una raccolta di cinque brani che raccontano storie, pensieri, inquietudini, incertezze e desideri. Dal marinaio che sceglie l’amore per il mare, agli attori di tutti i giorni che sono, che siamo, che siete, ai sogni e alle paure segrete, a quel desiderio di avere più fede, solo un po’, così che magari la vita sembri meno pressante e il mondo appaia più leggero alla schiena di Atlante. Fede è un grido, che senti di dover fare quando capisci che c’è qualcosa di sbagliato in questa società, e una preghiera di solidarietà rivolta a chi combatte la propria battaglia contro sé stesso e il mondo intero. La musica in alcuni brani richiama ad aspetti eterei e trascendentali, altre volte è più diretta, per far sì che la melodia accompagni le parole. L’ottima connessione musicale tra i brani è una conseguenza di una scelta fatta in studio e rende l’ascolto dell’EP un ascolto unico e continuo.

L’EP Fede è un insieme di brani che credo rappresentino al meglio non solo il mio pensiero negli ultimi anni – spiega Jack Bellezza – ma anche dubbi, incertezze, speranze, riflessioni interiori sia a livello individuale che sociale. In ogni canzone ho tentato di trasmettere emozioni forti e profonde, mettendo in luce paure e incertezze che mi accompagnano da tempo a questa parte, ma ho anche provato a far capire che la bellezza si può trovare persino nelle difficoltà, e spero che questo sentimento di speranza, filo conduttore dei brani, riesca a trapelare dalle parole e dalla musica, arrivando a chi l’ascolta. Ritengo che il percorso artistico che ho iniziato con la pubblicazione della canzone “La leggenda del marinaio” sia ora più chiaro con l’uscita dell’EP. Sento di avere ancora molte cose da dire e spero che il pubblico apprezzi questa mia sincerità che, con non poco timore, ho cercato di comunicare.

Tracklist: 01 Attori, 02 La leggenda del marinaio, 03 Fede, 04 Il vagabondo, 05 Battiti.

— BIOGRAFIA —

Jacopo Bellezza, in arte JACK BELLEZZA, nasce a Orvieto il 4 luglio del 1995. Frequenta il liceo classico della sua città per poi trasferirsi a Firenze, dove si è laureato al corso di laurea triennale in Storia, proseguendo il percorso universitario a Bologna, laureandosi in Archeologia e Culture del mondo antico. Attualmente lavora come archeologo libero professionista. La passione per la scrittura nasce già dalle scuole superiori, principalmente poesie e non veri e propri testi. Nei primi anni di università, l’amore per la scrittura unita a quella per la chitarra ha portato alla composizione dei primi brani musicali.

Il singolo d’esordio, pubblicato il 16 giugno 2023, è “La leggenda del marinaio” e il 26 aprile 2024 esce il secondo singolo “Il vagabondo”, entrambi distribuiti da (R)esisto, con la produzione artistica Michele Guberti (Massaga Produzioni).